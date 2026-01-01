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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
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32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
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NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Bigcapital के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bigcapital एक आधुनिक ओपन-सोर्स वित्तीय अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे QuickBooks, Xero और Wave के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह एक पूर्ण डबल-एंट्री जनरल लेजर लागू करता है जिसमें मल्टी-करेंसी सपोर्ट, ग्राहक और विक्रेता रिकॉर्ड, इनवॉइसिंग और बिल, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, मैनुअल जर्नल और इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग — वित्तीय विवरण, कैश फ्लो, प्राप्य और देय खातों की उम्र, और टैक्स सम्मरी — शामिल हैं, ये सभी अंतर्निहित लेजर से उत्पन्न होते हैं।

अपने VPS पर Bigcapital को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाइंट इनवॉइस, बैंक ट्रांज़ैक्शन और वित्तीय रिकॉर्ड आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं बजाय इसके कि उन्हें किसी SaaS अकाउंटिंग सेवा को सौंपा जाए। यह प्लेटफॉर्म आइसोलेटेड डेटाबेस के साथ प्रति इंस्टेंस कई कंपनियों (किरायेदारों) का सपोर्ट करता है, भुगतान और बैंक फीड के लिए Stripe और Plaid के साथ एकीकृत होता है, और कस्टम इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग के लिए एक व्यापक API प्रदान करता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bigcapital की मुख्य विशेषताएं

दोहरी प्रविष्टि बहीखाता

पूर्ण डबल-एंट्री सामान्य खाता बही, जिसमें खातों का चार्ट, मैनुअल जर्नल और ऑडिट-अनुकूल लेनदेन इतिहास शामिल है जो सीधे मानक लेखांकन वर्कफ़्लो से मेल खाता है।

मल्टी-करेंसी

इनवॉइस, बिल और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं के लिए रिपोर्ट हेतु कॉन्फ़िगर करने योग्य विनिमय दर स्रोतों के साथ नेटिव बहु-मुद्रा समर्थन।

इनवॉइसेज़ और बिल

भुगतान ट्रैकिंग के साथ ग्राहक इनवॉइसिंग, भुगतान शेड्यूलिंग के साथ विक्रेता बिल, आवर्ती लेनदेन, और बंडल्ड गोटेनबर्ग इंटीग्रेशन के माध्यम से PDF जनरेशन।

स्मार्ट रिपोर्ट

लाभ और हानि, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, AR/AP एजिंग, बिक्री कर सारांश, और अनुकूलन योग्य वित्तीय रिपोर्ट वास्तविक समय में लेजर से उत्पन्न होते हैं।

मल्टी-टेनेंट डिज़ाइन में ही

प्रत्येक कंपनी को अपना अलग डेटाबेस मिलता है, इसलिए एक ही इंस्टेंस सख्त डेटा पृथक्करण के साथ कई व्यवसायों को प्रबंधित कर सकता है।

आपको Bigcapital को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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