Bigcapital एक आधुनिक ओपन-सोर्स वित्तीय अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे QuickBooks, Xero और Wave के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह एक पूर्ण डबल-एंट्री जनरल लेजर लागू करता है जिसमें मल्टी-करेंसी सपोर्ट, ग्राहक और विक्रेता रिकॉर्ड, इनवॉइसिंग और बिल, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, मैनुअल जर्नल और इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग — वित्तीय विवरण, कैश फ्लो, प्राप्य और देय खातों की उम्र, और टैक्स सम्मरी — शामिल हैं, ये सभी अंतर्निहित लेजर से उत्पन्न होते हैं।

अपने VPS पर Bigcapital को सेल्फ-होस्ट करने से क्लाइंट इनवॉइस, बैंक ट्रांज़ैक्शन और वित्तीय रिकॉर्ड आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं बजाय इसके कि उन्हें किसी SaaS अकाउंटिंग सेवा को सौंपा जाए। यह प्लेटफॉर्म आइसोलेटेड डेटाबेस के साथ प्रति इंस्टेंस कई कंपनियों (किरायेदारों) का सपोर्ट करता है, भुगतान और बैंक फीड के लिए Stripe और Plaid के साथ एकीकृत होता है, और कस्टम इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग के लिए एक व्यापक API प्रदान करता है।