Pulsarr को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
रीयल-टाइम Plex वॉचलिस्ट मॉनिटर जो स्मार्ट कंटेंट राउटिंग नियमों के साथ Sonarr और Radarr से सिंक करता है।
Pulsarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pulsarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pulsarr Plex वॉचलिस्ट को Sonarr और Radarr से जोड़ता है, Plex ऐप के अंदर हर "वॉचलिस्ट में जोड़ें" टैप को एक स्वचालित डाउनलोड अनुरोध में बदल देता है — कोई दूसरा फ्रंट-एंड नहीं, कोई अलग लॉगिन नहीं, और कोई प्रति-उपयोगकर्ता आमंत्रण नहीं। यह Plex Pass उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय में Plex पर नज़र रखता है और बाकी सभी के लिए स्टैगर्ड पोलिंग पर वापस आ जाता है, फिर आपके द्वारा परिभाषित नियमों के आधार पर प्रत्येक शीर्षक को सही Sonarr या Radarr इंस्टेंस पर रूट करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Pulsarr को सेल्फ-होस्ट करने से वॉचलिस्ट डेटा, उपयोगकर्ता अनुमतियाँ और arr API कुंजियाँ आपके नियंत्रण में रहती हैं। अनुमोदन वर्कफ़्लो, प्रति-उपयोगकर्ता कोटा, Discord सूचनाएं और Plex लेबल सिंक एक होम सर्वर के ऑनलाइन रहने पर निर्भर किए बिना लगातार चलते रहते हैं।
Pulsarr की मुख्य विशेषताएं
रीयल-टाइम वॉचलिस्ट सिंक
Plex Pass उपयोगकर्ताओं द्वारा वॉचलिस्ट में जोड़ी गई चीज़ें तुरंत Sonarr या Radarr अनुरोधों को ट्रिगर करती हैं, जिसमें गैर-पास खातों को कवर करने के लिए चरणबद्ध पोलिंग का उपयोग किया जाता है।
स्मार्ट सामग्री रूटिंग
सही arr इंस्टेंस पर सामग्री को रूट करने के लिए शैली, उपयोगकर्ता, भाषा, वर्ष, प्रमाणन, रेटिंग, या स्ट्रीमिंग सेवा का उपयोग करके AND/OR नियम बनाएँ।
अनुमोदन और कोटे
व्यवस्थापक की स्वीकृति के लिए अनुरोधों को रोकें और डाउनलोड कतारों को नियंत्रण में रखने के लिए दैनिक, साप्ताहिक या मासिक प्रति-उपयोगकर्ता सीमाएँ लागू करें।
Discord बॉट इंटीग्रेशन
अनुमोदन प्रबंधित करें, अनुरोध की स्थिति देखें, और इंटरैक्टिव स्लैश कमांड का उपयोग करके सीधे Discord से कार्रवाइयों को ट्रिगर करें।
मल्टी-इंस्टेंस समर्थन
कई सोनार और राडार इंस्टेंस में सिंक्रनाइज़्ड टैगिंग के साथ कंटेंट वितरित करें ताकि आपको हमेशा पता रहे कि किस उपयोगकर्ता ने क्या अनुरोध किया है।
लचीली नोटिफिकेशन
जब आपकी लाइब्रेरी में सामग्री आती है, तो Plex मोबाइल पुश, Discord, वेबहुक, या Apprise के ज़रिए 80 से ज़्यादा सेवाओं के माध्यम से अपडेट भेजें।
आपको Pulsarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।