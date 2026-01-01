Pulsarr Plex वॉचलिस्ट को Sonarr और Radarr से जोड़ता है, Plex ऐप के अंदर हर "वॉचलिस्ट में जोड़ें" टैप को एक स्वचालित डाउनलोड अनुरोध में बदल देता है — कोई दूसरा फ्रंट-एंड नहीं, कोई अलग लॉगिन नहीं, और कोई प्रति-उपयोगकर्ता आमंत्रण नहीं। यह Plex Pass उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय में Plex पर नज़र रखता है और बाकी सभी के लिए स्टैगर्ड पोलिंग पर वापस आ जाता है, फिर आपके द्वारा परिभाषित नियमों के आधार पर प्रत्येक शीर्षक को सही Sonarr या Radarr इंस्टेंस पर रूट करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Pulsarr को सेल्फ-होस्ट करने से वॉचलिस्ट डेटा, उपयोगकर्ता अनुमतियाँ और arr API कुंजियाँ आपके नियंत्रण में रहती हैं। अनुमोदन वर्कफ़्लो, प्रति-उपयोगकर्ता कोटा, Discord सूचनाएं और Plex लेबल सिंक एक होम सर्वर के ऑनलाइन रहने पर निर्भर किए बिना लगातार चलते रहते हैं।