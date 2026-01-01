एक क्लिक इंस्टॉलेशन में ChartDB डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स डेटाबेस आरेख एडिटर जो एक ही SQL क्वेरी से किसी भी स्कीमा को तुरंत विज़ुअलाइज़ करता है, जिसके लिए संग्रहीत क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं होती है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ChartDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ChartDB एक ब्राउज़र-आधारित डेटाबेस डायग्राम एडिटर है जो डेवलपर्स और डीबीए को टूल को सीधे उनके डेटाबेस से कनेक्ट किए बिना किसी भी डेटाबेस स्कीमा को विज़ुअलाइज़ करने देता है। एक सिंगल 'स्मार्ट क्वेरी' — एक SQL स्टेटमेंट जिसे आप अपने क्लाइंट में चलाते हैं — स्कीमा मेटाडेटा को JSON के रूप में लौटाती है। इसे ChartDB में पेस्ट करें और यह तुरंत एक पूर्ण इंटरैक्टिव ERD जनरेट करता है, बिना किसी अकाउंट, बिना किसी संग्रहीत क्रेडेंशियल, और बिना किसी डेटाबेस पासवर्ड के आपके टर्मिनल से बाहर निकले।
AI-पावर्ड DDL एक्सपोर्ट फीचर डेटाबेस डायलेक्ट्स के बीच माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स जनरेट करता है, जो क्रॉस-डेटाबेस माइग्रेशन की योजना बना रही टीमों या समीक्षा के लिए स्कीमा परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण कर रही टीमों के लिए उपयोगी है। ChartDB को सेल्फ-होस्ट करना सभी स्कीमा जानकारी को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है बजाय किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड टूल के।
ChartDB की मुख्य विशेषताएं
स्मार्ट क्वेरी इंपोर्ट
एकल SQL क्वेरी परिणाम पेस्ट करें ताकि तुरंत एक पूर्ण ERD उत्पन्न हो सके — किसी प्रत्यक्ष डेटाबेस कनेक्शन या संग्रहीत क्रेडेंशियल की आवश्यकता नहीं है।
AI DDL एक्सपोर्ट
डेटाबेस बोलियों के बीच SQL माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स जनरेट करें, जिससे टीमों को क्रॉस-डेटाबेस माइग्रेशन की योजना बनाने या स्कीमा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में मदद मिलती है।
10+ डेटाबेस समर्थन
PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, और कई अन्य के साथ बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के काम करता है।
इंटरैक्टिव एडिटर
जटिल, मल्टी-टेबल स्कीमा के लिए डिज़ाइन किए गए ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के साथ आरेखों को एनोटेट करें, पुनर्व्यवस्थित करें और बेहतर बनाएं।
कई निर्यात प्रारूप
डॉक्यूमेंटेशन, शेयरिंग या अन्य टूल के साथ इंटीग्रेशन के लिए डायग्राम को SQL, DBML, JSON, PNG, JPG, या SVG के रूप में एक्सपोर्ट करें।
आपको ChartDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।