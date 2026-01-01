ChartDB एक ब्राउज़र-आधारित डेटाबेस डायग्राम एडिटर है जो डेवलपर्स और डीबीए को टूल को सीधे उनके डेटाबेस से कनेक्ट किए बिना किसी भी डेटाबेस स्कीमा को विज़ुअलाइज़ करने देता है। एक सिंगल 'स्मार्ट क्वेरी' — एक SQL स्टेटमेंट जिसे आप अपने क्लाइंट में चलाते हैं — स्कीमा मेटाडेटा को JSON के रूप में लौटाती है। इसे ChartDB में पेस्ट करें और यह तुरंत एक पूर्ण इंटरैक्टिव ERD जनरेट करता है, बिना किसी अकाउंट, बिना किसी संग्रहीत क्रेडेंशियल, और बिना किसी डेटाबेस पासवर्ड के आपके टर्मिनल से बाहर निकले।

AI-पावर्ड DDL एक्सपोर्ट फीचर डेटाबेस डायलेक्ट्स के बीच माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स जनरेट करता है, जो क्रॉस-डेटाबेस माइग्रेशन की योजना बना रही टीमों या समीक्षा के लिए स्कीमा परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण कर रही टीमों के लिए उपयोगी है। ChartDB को सेल्फ-होस्ट करना सभी स्कीमा जानकारी को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है बजाय किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड टूल के।