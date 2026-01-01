CiviCRM एक विशेष रूप से निर्मित ओपन-सोर्स CRM है जो गैर-लाभकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), संघों और नागरिक संगठनों के लिए है। बिक्री-केंद्रित वाणिज्यिक CRM के विपरीत, इसका प्रत्येक मॉड्यूल — संपर्क, योगदान, सदस्यता, कार्यक्रम, मेलिंग और केस प्रबंधन — फंडरेज़र, आयोजकों और कार्यक्रम कर्मचारियों के कार्यप्रवाहों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है जो लीड्स के बजाय घटकों का प्रबंधन करते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर CiviCRM को सेल्फ-होस्ट करने से दाता रिकॉर्ड, योगदान इतिहास और सदस्य डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें प्रति-संपर्क मूल्य निर्धारण नहीं होता, कोई तीसरे पक्ष के डेटा प्रोसेसर नहीं होते, और आपके द्वारा बनाई गई प्रत्येक रिपोर्ट और सेगमेंटेशन का पूर्ण स्वामित्व होता है।