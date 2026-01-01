1-क्लिक इंस्टॉलेशन में CiviCRM डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स हितधारक संबंध प्रबंधन गैर-लाभकारी संगठनों, वकालत समूहों और सदस्य-संचालित संगठनों के लिए बनाया गया है।
CiviCRM के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CiviCRM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CiviCRM एक विशेष रूप से निर्मित ओपन-सोर्स CRM है जो गैर-लाभकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), संघों और नागरिक संगठनों के लिए है। बिक्री-केंद्रित वाणिज्यिक CRM के विपरीत, इसका प्रत्येक मॉड्यूल — संपर्क, योगदान, सदस्यता, कार्यक्रम, मेलिंग और केस प्रबंधन — फंडरेज़र, आयोजकों और कार्यक्रम कर्मचारियों के कार्यप्रवाहों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है जो लीड्स के बजाय घटकों का प्रबंधन करते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर CiviCRM को सेल्फ-होस्ट करने से दाता रिकॉर्ड, योगदान इतिहास और सदस्य डेटा आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें प्रति-संपर्क मूल्य निर्धारण नहीं होता, कोई तीसरे पक्ष के डेटा प्रोसेसर नहीं होते, और आपके द्वारा बनाई गई प्रत्येक रिपोर्ट और सेगमेंटेशन का पूर्ण स्वामित्व होता है।
CiviCRM की मुख्य विशेषताएं
संपर्क प्रबंधन
गैर-लाभकारी वर्कफ़्लो के अनुरूप बनाए गए संबंधों, टैग और कस्टम फ़ील्ड्स के साथ असीमित संपर्क, परिवार और संगठनों को ट्रैक करें।
योगदान और धन उगाही
ऑनलाइन दान स्वीकार करें, प्रतिज्ञाओं का प्रबंधन करें, आवर्ती दान कार्यक्रम चलाएं, और अंतर्निहित वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ योगदान का मिलान करें।
सदस्यता प्रबंधन
कॉन्फ़िगर करने योग्य सदस्यता प्रकारों और जीवनचक्र अनुस्मारक के साथ सदस्यता साइनअप, नवीनीकरण और टियर वाले लाभों को स्वचालित करें।
इवेंट्स और रजिस्ट्रेशन
इवेंट पेज बनाएं, टिकट बेचें, उपस्थित लोगों को प्रबंधित करें, और प्रत्येक संपर्क रिकॉर्ड के बाकी हिस्सों के साथ भागीदारी इतिहास को ट्रैक करें।
ईमेल और मास मेलिंग
दर्शकों को सेगमेंट करें, लक्षित ईमेल ब्लास्ट भेजें, और प्रति-संपर्क मेलिंग शुल्क का भुगतान किए बिना ओपन, क्लिक और बाउंस को मापें।
केस प्रबंधन
संरचित केस वर्कफ़्लो, गतिविधि ट्रैकिंग और असाइनमेंट के साथ वकालत, सेवाओं और अनुदान-वित्तपोषित कार्यक्रमों का समन्वय करें।
आपको CiviCRM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।