1-क्लिक में MiroTalk डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड P2P वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, असीमित रूम, स्क्रीन शेयरिंग के साथ, और प्रतिभागियों के लिए किसी ऐप इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
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आप MiroTalk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MiroTalk P2P एक स्व-होस्टेड WebRTC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो मीडिया को सीधे प्रतिभागियों के बीच रूट करता है — आपके सर्वर के माध्यम से नहीं। क्योंकि वीडियो स्ट्रीम पीयर-टू-पीयर यात्रा करती हैं, विलंबता न्यूनतम होती है और आपके VPS बैंडविड्थ का उपयोग केवल सिग्नलिंग के लिए किया जाता है, तब भी जब कई कमरे एक साथ चलते हैं। प्रतिभागी किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से एक साझा करने योग्य लिंक के माध्यम से जुड़ते हैं जिसके लिए किसी खाते, डाउनलोड या प्लगइन की आवश्यकता नहीं होती है।
क्लाउड सेवाओं के विपरीत जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मीटिंग डेटा को लॉग और प्रोसेस करती हैं, MiroTalk को स्व-होस्ट करने से हर बातचीत आपके स्वामित्व वाले हार्डवेयर पर रहती है। कमरों को पासवर्ड-सुरक्षित किया जा सकता है, होस्ट सुरक्षा अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक सत्र निर्माण को सीमित करती है, और एक REST API आपको मीटिंग निर्माण को अपने स्वयं के एप्लिकेशन में एकीकृत करने की सुविधा देता है।
MiroTalk की मुख्य विशेषताएं
पीयर-टू-पीयर मीडिया
वीडियो और ऑडियो सीधे प्रतिभागियों के बीच स्ट्रीम होते हैं — आपके सर्वर के माध्यम से नहीं — विलंबता कम रखते हुए और बैंडविड्थ की लागत लगभग शून्य रखते हुए, चाहे कितने भी कमरे एक साथ चल रहे हों।
ऐप की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रतिभागी किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से एक साझा करने योग्य लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए किसी अकाउंट रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड या ब्राउज़र प्लगइन की आवश्यकता नहीं होती है।
स्क्रीन शेयरिंग और रिकॉर्डिंग
अपनी स्क्रीन या किसी विशिष्ट एप्लिकेशन विंडो को साझा करें, और रिकॉर्डिंग को सर्वर पर स्टोर किए बिना अपने डिवाइस पर स्थानीय रूप से सेशन रिकॉर्ड करें।
व्हाइटबोर्ड और फ़ाइल शेयरिंग
साझा व्हाइटबोर्ड पर वास्तविक समय में सहयोग करें और बाहरी स्टोरेज के बिना एक सत्र के दौरान प्रतिभागियों के बीच सीधे फ़ाइलें स्थानांतरित करें।
मेज़बान सुरक्षा
नए रूम बनाने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जिससे सेशन केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही बना पाएंगे, जबकि प्रतिभागियों के जुड़ने के लिंक खुले और बाधा-रहित रहेंगे।
REST API और एम्बेडिंग
कमरे बनाएं और एक डॉक्यूमेंटेड REST API के माध्यम से प्रोग्रामेटिकली जॉइन टोकन जनरेट करें, और कॉन्फ्रेंसिंग UI को किसी भी वेबसाइट में एक iframe के रूप में एम्बेड करें।
आपको MiroTalk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।