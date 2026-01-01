MiroTalk P2P एक स्व-होस्टेड WebRTC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो मीडिया को सीधे प्रतिभागियों के बीच रूट करता है — आपके सर्वर के माध्यम से नहीं। क्योंकि वीडियो स्ट्रीम पीयर-टू-पीयर यात्रा करती हैं, विलंबता न्यूनतम होती है और आपके VPS बैंडविड्थ का उपयोग केवल सिग्नलिंग के लिए किया जाता है, तब भी जब कई कमरे एक साथ चलते हैं। प्रतिभागी किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से एक साझा करने योग्य लिंक के माध्यम से जुड़ते हैं जिसके लिए किसी खाते, डाउनलोड या प्लगइन की आवश्यकता नहीं होती है।

क्लाउड सेवाओं के विपरीत जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मीटिंग डेटा को लॉग और प्रोसेस करती हैं, MiroTalk को स्व-होस्ट करने से हर बातचीत आपके स्वामित्व वाले हार्डवेयर पर रहती है। कमरों को पासवर्ड-सुरक्षित किया जा सकता है, होस्ट सुरक्षा अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक सत्र निर्माण को सीमित करती है, और एक REST API आपको मीटिंग निर्माण को अपने स्वयं के एप्लिकेशन में एकीकृत करने की सुविधा देता है।