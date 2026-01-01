1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Galaxy डिप्लॉय करें।
सुलभ, पुनरुत्पादनीय बायोइन्फॉर्मेटिक्स विश्लेषणों और डेटा-इंटेंसिव साइंस वर्कफ़्लो के लिए ओपन-सोर्स वेब प्लेटफॉर्म।
Galaxy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Galaxy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Galaxy एक ओपन-सोर्स वेब प्लेटफॉर्म है जो शोधकर्ताओं को बिना एक भी कोड लिखे डेटा-इंटेंसिव बायोमेडिकल विश्लेषण चलाने, साझा करने और पुनरुत्पादित करने की सुविधा देता है। दुनिया भर की हजारों प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला, यह एक एकीकृत ब्राउज़र इंटरफ़ेस के पीछे हजारों कमांड-लाइन टूल को समेटे हुए है ताकि वैज्ञानिक जटिल बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइन बना सकें, हर पैरामीटर को ट्रैक कर सकें और महीनों बाद भी बिल्कुल वही विश्लेषण फिर से चला सकें।
अपने स्वयं के VPS पर Galaxy को स्वयं होस्ट करने से संवेदनशील अनुक्रमण डेटा, रोगी समूह और अप्रकाशित वर्कफ़्लो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-कार्य शुल्क और बिना किसी साझा-सर्वर कतार प्रतीक्षा के। यह टेम्पलेट Galaxy, PostgreSQL, और nginx के साथ एक सिंगल ऑल-इन-वन कंटेनर प्रदान करता है जो तत्काल सिंगल-टेनेंट डिप्लॉयमेंट के लिए पहले से कॉन्फ़िगर किए गए हैं।
Galaxy की मुख्य विशेषताएं
पुनः प्रस्तुत करने योग्य वर्कफ़्लो
हर टूल, पैरामीटर और डेटासेट के वर्ज़न को कैप्चर करें ताकि किसी भी विश्लेषण को महीनों या सालों बाद हूबहू फिर से चलाया जा सके।
विज़ुअल पाइपलाइन एडिटर
Bash या Snakemake में स्क्रिप्टिंग के बिना, ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैनवास पर बहु-चरणीय बायोइन्फॉरमेटिक्स पाइपलाइन बनाएं।
हजारों उपकरण
गैलेक्सी टूल शेड से जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, इमेजिंग और मशीन लर्निंग से संबंधित जाँचे-परखे उपकरण इंस्टॉल करें।
इंटरैक्टिव नोटबुक
Jupyter, RStudio, और अन्य इंटरैक्टिव वातावरण को सीधे अपनी Galaxy हिस्ट्री और डेटासेट पर लॉन्च करें।
इतिहास और साझाकरण
हर विश्लेषण रन को एक संस्करणित इतिहास में व्यवस्थित करें जिसे सहयोगियों द्वारा एक क्लिक में साझा, प्रकाशित या आयात किया जा सके।
Conda डिपेंडेंसी समाधान
उपकरण Conda और BioContainers के माध्यम से अपनी निर्भरताओं को स्वचालित रूप से हल करते हैं, जिससे वातावरण संबंधी टकराव समाप्त हो जाते हैं।
आपको Galaxy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।