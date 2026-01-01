Galaxy एक ओपन-सोर्स वेब प्लेटफॉर्म है जो शोधकर्ताओं को बिना एक भी कोड लिखे डेटा-इंटेंसिव बायोमेडिकल विश्लेषण चलाने, साझा करने और पुनरुत्पादित करने की सुविधा देता है। दुनिया भर की हजारों प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला, यह एक एकीकृत ब्राउज़र इंटरफ़ेस के पीछे हजारों कमांड-लाइन टूल को समेटे हुए है ताकि वैज्ञानिक जटिल बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइन बना सकें, हर पैरामीटर को ट्रैक कर सकें और महीनों बाद भी बिल्कुल वही विश्लेषण फिर से चला सकें।

अपने स्वयं के VPS पर Galaxy को स्वयं होस्ट करने से संवेदनशील अनुक्रमण डेटा, रोगी समूह और अप्रकाशित वर्कफ़्लो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं, बिना किसी प्रति-कार्य शुल्क और बिना किसी साझा-सर्वर कतार प्रतीक्षा के। यह टेम्पलेट Galaxy, PostgreSQL, और nginx के साथ एक सिंगल ऑल-इन-वन कंटेनर प्रदान करता है जो तत्काल सिंगल-टेनेंट डिप्लॉयमेंट के लिए पहले से कॉन्फ़िगर किए गए हैं।