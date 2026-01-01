LiteLLM एक ओपन-सोर्स AI गेटवे है जो हर LLM को समान OpenAI-कम्पैटिबल API देता है, ताकि आपके ऐप्लिकेशंस OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock और 100+ अन्य प्रोवाइडर्स के बीच कोड में बदलाव किए बिना स्विच कर सकें। यह एक सिंगल एडमिन इंटरफ़ेस से लोड बैलेंसिंग, ऑटोमैटिक फेलओवर, वर्चुअल API कुंजी प्रबंधन, खर्च ट्रैकिंग और रेट लिमिटिंग को संभालता है।

LiteLLM को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी API कुंजियाँ और उपयोग डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, यह शेयर्ड प्रॉक्सी सेवाओं के थ्रॉटलिंग और रेट कैप्स को खत्म करता है, और आपकी टीम को सभी LLM उपयोग के लिए एक केंद्रीय कंट्रोल प्लेन देता है — जो AI लागतों और बड़े पैमाने पर कंप्लायंस का प्रबंधन करने वाले संगठनों के लिए आवश्यक है।