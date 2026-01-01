1-क्लिक में लाइटएलएलएम डिप्लॉय करें।
एकीकृत AI गेटवे जो किसी भी प्रदाता से 100+ LLMs तक OpenAI-संगत API एक्सेस प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LiteLLM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LiteLLM एक ओपन-सोर्स AI गेटवे है जो हर LLM को समान OpenAI-कम्पैटिबल API देता है, ताकि आपके ऐप्लिकेशंस OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock और 100+ अन्य प्रोवाइडर्स के बीच कोड में बदलाव किए बिना स्विच कर सकें। यह एक सिंगल एडमिन इंटरफ़ेस से लोड बैलेंसिंग, ऑटोमैटिक फेलओवर, वर्चुअल API कुंजी प्रबंधन, खर्च ट्रैकिंग और रेट लिमिटिंग को संभालता है।
LiteLLM को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी API कुंजियाँ और उपयोग डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, यह शेयर्ड प्रॉक्सी सेवाओं के थ्रॉटलिंग और रेट कैप्स को खत्म करता है, और आपकी टीम को सभी LLM उपयोग के लिए एक केंद्रीय कंट्रोल प्लेन देता है — जो AI लागतों और बड़े पैमाने पर कंप्लायंस का प्रबंधन करने वाले संगठनों के लिए आवश्यक है।
LiteLLM की मुख्य विशेषताएं
100+ LLM प्रदाता
एक एकल एकीकृत API एंडपॉइंट के माध्यम से OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock और दर्जनों अन्य तक पहुँचें।
लोड बैलेंसिंग और फेलओवर
अनुरोधों को कई प्रदाताओं में वितरित करें और जब कोई प्रदाता अनुपलब्ध हो, तो स्वचालित रूप से बैकअप पर फ़ेलओवर करें।
खर्च ट्रैकिंग और बजट
वास्तविक समय में LLM लागतों की मॉनिटरिंग करें और अनियंत्रित API खर्च को रोकने के लिए प्रति-उपयोगकर्ता या प्रति-टीम बजट सीमाएँ निर्धारित करें।
वर्चुअल कुंजी प्रबंधन
टीमों और एप्लिकेशनों को फ़ाइन-ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल और उपयोग ट्रैकिंग के साथ स्कोप्ड वर्चुअल API कीज़ जारी करें।
एडवांस्ड राउटिंग
लागत, विलंबता या कस्टम नियमों के अनुसार अनुरोधों को रूट करें ताकि प्रत्येक अनुरोध प्रकार के लिए हमेशा सबसे अच्छे मॉडल का उपयोग किया जा सके।
आपको LiteLLM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।