1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ScyllaDB डिप्लॉय करें।
उच्च-थ्रूपुट NoSQL डेटाबेस, अपैची कैसेंड्रा और अमेज़न डायनेमोडीबी के साथ ड्रॉप-इन संगत।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ScyllaDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ScyllaDB एक ओपन-सोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइड-कॉलम NoSQL डेटाबेस है जिसे C++ में Seastar शार्ड-पर-कोर फ्रेमवर्क पर लिखा गया है। यह नेटिव रूप से Cassandra Query Language (CQL) और Amazon DynamoDB API को सपोर्ट करता है, इसलिए मौजूदा Cassandra और DynamoDB एप्लिकेशन बिना कोड बदले कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि हार्डवेयर के एक छोटे से हिस्से पर चलते हैं।
अपने खुद के VPS पर ScyllaDB को सेल्फ-होस्ट करना एप्लिकेशन को टाइम-सीरीज़, IoT, मैसेजिंग, धोखाधड़ी का पता लगाने और यूजर-प्रोफाइल वर्कलोड के लिए अनुमानित सिंगल-डिजिट-मिलीसेकंड लेटेंसी देता है — बिना प्रति-ऑपरेशन मूल्य निर्धारण, बिना रीड/राइट क्षमता सीमा और किसी मैनेज्ड Cassandra या DynamoDB टियर के लिए कोई वेंडर लॉक-इन नहीं।
ScyllaDB की मुख्य विशेषताएं
Cassandra कम्पैटिबल
CQL को मूल रूप से बोलता है और हर कैसेंड्रा ड्राइवर का समर्थन करता है, इसलिए मौजूदा कैसेंड्रा एप्लिकेशन केवल होस्ट एड्रेस को बदलकर कनेक्ट होते हैं।
DynamoDB API
बिल्ट-इन अल्टरनेटर इंटरफ़ेस अमेज़न डायनेमोडीबी वायर प्रोटोकॉल को स्वीकार करता है, जिससे डायनेमोडीबी क्लाइंट्स सेल्फ-होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिना किसी बदलाव के चल सकते हैं।
शार्ड-प्रति-कोर इंजन
Seastar फ्रेमवर्क लॉक-फ्री, शेयर-नथिंग निष्पादन के लिए प्रत्येक CPU कोर पर एक शार्ड को पिन करता है, जो लोड के तहत सभी कोर को संतृप्त करता है।
अंतर्निहित प्रोमेथियस मेट्रिक्स
नेटिव /metrics एंडपॉइंट प्रोमेथियस, ग्राफाना, और सिल्लाडीबी मॉनिटरिंग स्टैक के लिए सैकड़ों डेटाबेस आंतरिक विवरण उजागर करता है।
पंक्ति-स्तर प्राधिकरण
CassandraAuthorizer कीस्पेस, टेबल और पंक्तियों पर भूमिका-आधारित अनुमतियाँ लागू करता है ताकि प्रत्येक एप्लिकेशन आवश्यक न्यूनतम विशेषाधिकार के साथ कनेक्ट हो सके।
रैखिक रूप से स्केलेबल
थ्रूपुट और स्टोरेज को क्षैतिज रूप से स्केल करने के लिए नोड्स जोड़ें — क्लस्टर नियमित रूप से दर्जनों नोड्स तक फैले होते हैं जो प्रति सेकंड लाखों ऑपरेशंस को सेवा प्रदान करते हैं।
आपको ScyllaDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।