ScyllaDB एक ओपन-सोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइड-कॉलम NoSQL डेटाबेस है जिसे C++ में Seastar शार्ड-पर-कोर फ्रेमवर्क पर लिखा गया है। यह नेटिव रूप से Cassandra Query Language (CQL) और Amazon DynamoDB API को सपोर्ट करता है, इसलिए मौजूदा Cassandra और DynamoDB एप्लिकेशन बिना कोड बदले कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि हार्डवेयर के एक छोटे से हिस्से पर चलते हैं।

अपने खुद के VPS पर ScyllaDB को सेल्फ-होस्ट करना एप्लिकेशन को टाइम-सीरीज़, IoT, मैसेजिंग, धोखाधड़ी का पता लगाने और यूजर-प्रोफाइल वर्कलोड के लिए अनुमानित सिंगल-डिजिट-मिलीसेकंड लेटेंसी देता है — बिना प्रति-ऑपरेशन मूल्य निर्धारण, बिना रीड/राइट क्षमता सीमा और किसी मैनेज्ड Cassandra या DynamoDB टियर के लिए कोई वेंडर लॉक-इन नहीं।