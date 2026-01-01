बिल्डबॉट एक पायथन-आधारित कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और डिलीवरी फ्रेमवर्क है जो सॉफ्टवेयर के निर्माण, परीक्षण और डिप्लॉयमेंट को स्वचालित करता है। ओपिनियन-आधारित होस्टेड CI सेवाओं के विपरीत, बिल्डबॉट पायथन कोड में पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य है — हर ट्रिगर, शेड्यूलर, बिल्डर और रिपोर्टर को प्रोग्रामेटिक रूप से परिभाषित किया जाता है, जिससे टीमों को डिक्लेरेटिव YAML स्कीमा की सीमाओं के बिना उनकी बिल्ड पाइपलाइन पर सटीक नियंत्रण मिलता है।

VPS पर बिल्डबॉट को सेल्फ-होस्ट करना आपके बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके नियंत्रण वाले सर्वर पर रखता है, जिसमें प्रति-मिनट बिलिंग, कोई रिपॉजिटरी सीमा और बाहरी CI प्रोवाइडर के अपटाइम पर कोई निर्भरता नहीं होती है। मास्टर-वर्कर आर्किटेक्चर एक छोटे VPS पर एक सिंगल वर्कर से लेकर समर्पित मशीनों पर दर्जनों वर्कर तक स्केल करता है, सभी एक केंद्रीय वेब डैशबोर्ड से समन्वित होते हैं।