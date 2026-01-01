1-क्लिक इंस्टॉलेशन में बिल्डबॉट डिप्लॉय करें।
डिस्ट्रिब्यूटेड वर्कर्स में सॉफ्टवेयर बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करने के लिए लचीला ओपन-सोर्स CI/CD फ्रेमवर्क।
Buildbot के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Buildbot के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
बिल्डबॉट एक पायथन-आधारित कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और डिलीवरी फ्रेमवर्क है जो सॉफ्टवेयर के निर्माण, परीक्षण और डिप्लॉयमेंट को स्वचालित करता है। ओपिनियन-आधारित होस्टेड CI सेवाओं के विपरीत, बिल्डबॉट पायथन कोड में पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य है — हर ट्रिगर, शेड्यूलर, बिल्डर और रिपोर्टर को प्रोग्रामेटिक रूप से परिभाषित किया जाता है, जिससे टीमों को डिक्लेरेटिव YAML स्कीमा की सीमाओं के बिना उनकी बिल्ड पाइपलाइन पर सटीक नियंत्रण मिलता है।
VPS पर बिल्डबॉट को सेल्फ-होस्ट करना आपके बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके नियंत्रण वाले सर्वर पर रखता है, जिसमें प्रति-मिनट बिलिंग, कोई रिपॉजिटरी सीमा और बाहरी CI प्रोवाइडर के अपटाइम पर कोई निर्भरता नहीं होती है। मास्टर-वर्कर आर्किटेक्चर एक छोटे VPS पर एक सिंगल वर्कर से लेकर समर्पित मशीनों पर दर्जनों वर्कर तक स्केल करता है, सभी एक केंद्रीय वेब डैशबोर्ड से समन्वित होते हैं।
Buildbot की मुख्य विशेषताएं
पाइथन द्वारा कॉन्फ़िगर की गई पाइपलाइनें
हर बिल्ड स्टेप, ट्रिगर और नोटिफिकेशन को पायथन कोड में परिभाषित करें ताकि पूर्ण लचीलापन मिल सके, जिसकी घोषणात्मक YAML कॉन्फ़िग्स बराबरी नहीं कर सकते।
वितरित कार्यकर्ता आर्किटेक्चर
किसी भी संख्या के श्रमिकों पर निर्माण चलाएँ - स्थानीय कंटेनर, दूरस्थ मशीनें, या क्लाउड वीएम - सभी एक मास्टर से समन्वयित।
वेब बिल्ड डैशबोर्ड
वॉटरफॉल, कंसोल और ग्रिड व्यू के साथ बिल्डबॉट वेब इंटरफ़ेस से बिल्ड हिस्ट्री, लाइव प्रोग्रेस और वर्कर स्टेटस की निगरानी करें।
लचीला समय-निर्धारण
कंपोजेबल शेड्यूलर ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके, कोड कमिट्स, निर्धारित समय, मैनुअल अनुरोधों या अपस्ट्रीम बिल्ड के परिणामों के आधार पर बिल्ड ट्रिगर करें।
REST API और रिपोर्टर
REST API के माध्यम से बिल्ड स्थिति क्वेरी करें और ईमेल, स्लैक, गिटहब स्टेटस चेक, या किसी भी कस्टम वेबहुक एंडपॉइंट पर सूचनाएं भेजें।
आपको Buildbot को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।