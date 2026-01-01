draw.io (diagrams.net) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स डायग्रामिंग टूल है जिस पर लाखों इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बिज़नेस एनालिस्ट भरोसा करते हैं। यह कई तरह के डायग्राम प्रकारों को सपोर्ट करता है — जैसे फ्लोचार्ट, यूएमएल क्लास डायग्राम, एंटिटी-रिलेशनशिप डायग्राम, नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर मैप, बीपीएमएन वर्कफ्लो, और बहुत कुछ — यह सब एक परिष्कृत ब्राउज़र-आधारित एडिटर से।

अपने खुद के वीपीएस पर draw.io को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि सभी डायग्राम डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। कोई भी फाइल बाहरी सर्वर पर नहीं भेजी जाती है, जिससे यह विनियमित उद्योगों या सख्त डेटा रेजीडेंसी आवश्यकताओं वाली टीमों के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प बन जाता है। डॉकर इमेज स्टेटलेस और लाइटवेट है, जिसमें कोई डेटाबेस निर्भरता नहीं है।