draw.io को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
मुफ्त, ओपन-सोर्स डायग्रामिंग एप्लिकेशन फ्लोचार्ट्स, नेटवर्क डायग्राम्स, UML, और आर्किटेक्चर विज़ुअलाइज़ेशन बनाने के लिए — पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड।
draw.io के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप draw.io के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
draw.io (diagrams.net) एक मुफ्त, ओपन-सोर्स डायग्रामिंग टूल है जिस पर लाखों इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बिज़नेस एनालिस्ट भरोसा करते हैं। यह कई तरह के डायग्राम प्रकारों को सपोर्ट करता है — जैसे फ्लोचार्ट, यूएमएल क्लास डायग्राम, एंटिटी-रिलेशनशिप डायग्राम, नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर मैप, बीपीएमएन वर्कफ्लो, और बहुत कुछ — यह सब एक परिष्कृत ब्राउज़र-आधारित एडिटर से।
अपने खुद के वीपीएस पर draw.io को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि सभी डायग्राम डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। कोई भी फाइल बाहरी सर्वर पर नहीं भेजी जाती है, जिससे यह विनियमित उद्योगों या सख्त डेटा रेजीडेंसी आवश्यकताओं वाली टीमों के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प बन जाता है। डॉकर इमेज स्टेटलेस और लाइटवेट है, जिसमें कोई डेटाबेस निर्भरता नहीं है।
draw.io की मुख्य विशेषताएं
कोई बाहरी निर्भरता नहीं
draw.io एक एकल स्टेटलेस कंटेनर के रूप में चलता है जिसे किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है — डायग्राम डेटा कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है।
व्यापक डायग्राम समर्थन
फ्लोचार्ट्स, यूएमएल, ईआर डायग्राम, नेटवर्क मैप्स, बीपीएमएन वर्कफ़्लो, और वायरफ्रेम्स एक ही एकीकृत एडिटर से बनाएं।
क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन
अपनी मौजूदा फ़ाइलों के साथ डायग्राम को स्टोर और वर्ज़न करने के लिए Google Drive, Microsoft OneDrive, और GitLab से कनेक्ट करें।
सर्वर-साइड एक्सपोर्ट
क्लाइंट-साइड प्रोसेसिंग के बिना, सीधे सर्वर पर डायग्राम को PDF, PNG, SVG, और Visio (.vsdx) फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें।
ऑफलाइन-सक्षम एडिटर
URL में
?offline=1 जोड़कर पूरी तरह से ऑफ़लाइन काम करता है — एयर-गैप्ड या प्रतिबंधित वातावरण के लिए आदर्श है।
आपको draw.io को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।