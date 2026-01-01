Jaeger एक CNCF ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट है जो एंड-टू-एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए है, जिसे मूल रूप से उबर में हजारों माइक्रोसर्विसेज की निगरानी के लिए बनाया गया था। यह कैप्चर करता है कि अनुरोध आपके सिस्टम के माध्यम से कैसे फैलते हैं — सर्विस डिपेंडेंसी, टाइमिंग ब्रेकडाउन, एरर प्रोपेगेशन और लेटेंसी बॉटलनेक को उजागर करता है जो अकेले पारंपरिक लॉगिंग से अदृश्य होते हैं। यह डिप्लॉयमेंट आधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन लाइब्रेरीज़ के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स OpenTelemetry Protocol (OTLP) को सपोर्ट करता है।

सेल्फ-होस्टिंग जेगर ट्रेस डेटा — जिसमें अक्सर यूजर आइडेंटिफायर, डेटाबेस क्वेरीज़ और इंटरनल API डिटेल्स शामिल होते हैं — को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। आप कमर्शियल APM वेंडर्स से प्रति-ट्रेस प्राइसिंग से बचते हैं और रिटेंशन और एक्सेस पर पूरा कंट्रोल बनाए रखते हैं, अनुमानित लागतों के साथ जो आपके VPS के साथ बढ़ती हैं, न कि आपके ट्रैफिक वॉल्यूम के साथ।