1-क्लिक इंस्टॉलेशन में जेगर डिप्लॉय करें
माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर में रिक्वेस्ट फ्लो की निगरानी और परफॉर्मेंस संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jaeger के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jaeger एक CNCF ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट है जो एंड-टू-एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए है, जिसे मूल रूप से उबर में हजारों माइक्रोसर्विसेज की निगरानी के लिए बनाया गया था। यह कैप्चर करता है कि अनुरोध आपके सिस्टम के माध्यम से कैसे फैलते हैं — सर्विस डिपेंडेंसी, टाइमिंग ब्रेकडाउन, एरर प्रोपेगेशन और लेटेंसी बॉटलनेक को उजागर करता है जो अकेले पारंपरिक लॉगिंग से अदृश्य होते हैं। यह डिप्लॉयमेंट आधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन लाइब्रेरीज़ के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स OpenTelemetry Protocol (OTLP) को सपोर्ट करता है।
सेल्फ-होस्टिंग जेगर ट्रेस डेटा — जिसमें अक्सर यूजर आइडेंटिफायर, डेटाबेस क्वेरीज़ और इंटरनल API डिटेल्स शामिल होते हैं — को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। आप कमर्शियल APM वेंडर्स से प्रति-ट्रेस प्राइसिंग से बचते हैं और रिटेंशन और एक्सेस पर पूरा कंट्रोल बनाए रखते हैं, अनुमानित लागतों के साथ जो आपके VPS के साथ बढ़ती हैं, न कि आपके ट्रैफिक वॉल्यूम के साथ।
Jaeger की मुख्य विशेषताएं
OpenTelemetry सहायता
नेटिव OTLP इनजेशन का मतलब है कि OpenTelemetry SDKs के साथ इंस्ट्रूमेंटेड कोई भी एप्लिकेशन कस्टम एक्सपोर्टर के बिना जेगर को ट्रेस भेज सकता है।
सेवा डिपेंडेंसी ग्राफ
स्वचालित रूप से उत्पन्न सेवा ग्राफ़ आपके आर्किटेक्चर में प्रत्येक सेवा के बीच कॉल संबंध और अनुरोध मात्राएँ दिखाते हैं।
गहन ट्रेस विश्लेषण
विस्तृत ट्रेस टाइमलाइन हर स्पैन और ऑपरेशन का विश्लेषण करती हैं, जिसमें अवधि, टैग और लॉग शामिल होते हैं, ताकि धीमी क्वेरी और त्रुटियों का सटीक पता लगाया जा सके।
ट्रेस तुलना
डिप्लॉयमेंट से पहले और बाद के ट्रेसेज़ की तुलना करके, कोड में बदलाव के कारण आए परफ़ॉर्मेंस रिग्रेशन या नए एरर पैटर्न की तेज़ी से पहचान करें।
अनुकूली सैंपलिंग
उच्च-ट्रैफिक सिस्टम में स्टोरेज और इनजेशन लागतों के मुकाबले अवलोकन क्षमता की गहराई को संतुलित करने के लिए ट्रेस संग्रह की मात्रा को गतिशील रूप से नियंत्रित करें।
आपको Jaeger को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।