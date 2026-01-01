WeKnora Tencent का एक ओपन-सोर्स LLM-संचालित नॉलेज फ्रेमवर्क है जो बिखरे हुए दस्तावेज़ों को क्वेरी करने योग्य, तर्क-सक्षम नॉलेज एसेट्स में बदल देता है। यह RAG-आधारित प्रश्न-उत्तर, बहु-चरणीय तर्क के लिए एक ReAct एजेंट, और एक विकी मोड को जोड़ता है जो कच्चे दस्तावेज़ों को एक इंटरैक्टिव नॉलेज ग्राफ के साथ स्व-रखरखाव वाले मार्कडाउन नॉलेज बेस में बदल देता है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर WeKnora को सेल्फ-होस्ट करने से मालिकाना दस्तावेज़, एम्बेडिंग और बातचीत का इतिहास पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है। बीस से अधिक LLM प्रोवाइडर्स — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, या स्थानीय Ollama मॉडल — में से किसी को भी कनेक्ट करें और संवेदनशील डेटा को थर्ड-पार्टी सेवाओं पर भेजे बिना कई वेक्टर बैकएंड में से चुनें।