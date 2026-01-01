एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में WeKnora डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स LLM नॉलेज प्लेटफॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स को क्वेरी करने योग्य RAG, रीजनिंग एजेंट और सेल्फ-मेंटेनिंग विकी में बदलता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WeKnora के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WeKnora Tencent का एक ओपन-सोर्स LLM-संचालित नॉलेज फ्रेमवर्क है जो बिखरे हुए दस्तावेज़ों को क्वेरी करने योग्य, तर्क-सक्षम नॉलेज एसेट्स में बदल देता है। यह RAG-आधारित प्रश्न-उत्तर, बहु-चरणीय तर्क के लिए एक ReAct एजेंट, और एक विकी मोड को जोड़ता है जो कच्चे दस्तावेज़ों को एक इंटरैक्टिव नॉलेज ग्राफ के साथ स्व-रखरखाव वाले मार्कडाउन नॉलेज बेस में बदल देता है।
अपने स्वयं के वीपीएस पर WeKnora को सेल्फ-होस्ट करने से मालिकाना दस्तावेज़, एम्बेडिंग और बातचीत का इतिहास पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है। बीस से अधिक LLM प्रोवाइडर्स — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, या स्थानीय Ollama मॉडल — में से किसी को भी कनेक्ट करें और संवेदनशील डेटा को थर्ड-पार्टी सेवाओं पर भेजे बिना कई वेक्टर बैकएंड में से चुनें।
WeKnora की मुख्य विशेषताएं
विकी मोड
एजेंट कच्चे दस्तावेज़ों को एक स्व-रखरखाव करने वाले मार्कडाउन ज्ञान आधार में परिष्कृत करते हैं, जिसमें अवधारणाओं के बीच संबंधों को ब्राउज़ करने के लिए एक इंटरैक्टिव ज्ञान ग्राफ़ होता है।
ReAct एजेंट
एक बहु-चरणीय तर्क एजेंट स्वायत्त रूप से रिट्रीवल, MCP टूल्स और वेब खोज को संचालित करता है ताकि उन जटिल प्रश्नों को संभाला जा सके जिनका सिंगल-शॉट RAG उत्तर नहीं दे सकता।
गहन दस्तावेज़ पार्सिंग
लेआउट-जागरूक निष्कर्षण PDF, Word, Excel, PowerPoint, और स्कैन की गई छवियों सहित दस से अधिक फॉर्मेट को संभालता है, साथ ही टेबल, आकृतियों और संरचना को भी बनाए रखता है।
मल्टी-LLM समर्थन
बीस से अधिक LLM प्रोवाइडर, जिनमें OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, और लोकल Ollama मॉडल शामिल हैं, को किसी एक वेंडर से बंधे बिना या रीइंडेक्सिंग किए बिना कनेक्ट करें।
नॉलेज ग्राफ पुनर्प्राप्ति
वैकल्पिक GraphRAG और Neo4j एकीकरण क्रॉस-डॉक्यूमेंट रीजनिंग और संबंध क्वेरीज़ को सक्षम बनाता है, जो फ्लैट वेक्टर सर्च सपोर्ट करता है, उससे कहीं आगे।
इंटीग्रेशन्स ऑटो-सिंक करें
अपनी नॉलेज बेस को उन सिस्टम्स के साथ संरेखित रखने के लिए, जिनका आपकी टीम पहले से इस्तेमाल करती है, Feishu, Notion, और Yuque से सीधे डॉक्यूमेंट्स पुल करें।
आपको WeKnora को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।