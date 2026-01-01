ownCloud एक सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल सिंक और शेयर प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड स्टोरेज की सुविधा — कहीं से भी ऐक्सेस, डिवाइसों में सिंक, टीम के साथियों के साथ शेयर करना — पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर लाता है। Google Drive या Dropbox के विपरीत, ownCloud आपकी फ़ाइलों को आपके अपने सर्वर पर स्टोर करता है, जिससे संवेदनशील दस्तावेज़ और डेटा आपके सीधे नियंत्रण में रहते हैं।

दुनिया भर के व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और गोपनीयता के प्रति जागरूक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला, ownCloud फ़ाइल वर्ज़निंग, ग्रेन्युलर शेयरिंग परमिशन और Windows, macOS, Linux, iOS और Android के लिए सिंक क्लाइंट को सपोर्ट करता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए MariaDB और परफॉरमेंस कैशिंग के लिए Redis शामिल है।