एक क्लिक में ownCloud डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स फ़ाइल सिंक और शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म जो आपको आपके दस्तावेज़ों, फ़ोटो और डेटा के लिए एक प्राइवेट क्लाउड देता है।
ownCloud के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ownCloud के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ownCloud एक सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल सिंक और शेयर प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड स्टोरेज की सुविधा — कहीं से भी ऐक्सेस, डिवाइसों में सिंक, टीम के साथियों के साथ शेयर करना — पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर लाता है। Google Drive या Dropbox के विपरीत, ownCloud आपकी फ़ाइलों को आपके अपने सर्वर पर स्टोर करता है, जिससे संवेदनशील दस्तावेज़ और डेटा आपके सीधे नियंत्रण में रहते हैं।
दुनिया भर के व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और गोपनीयता के प्रति जागरूक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला, ownCloud फ़ाइल वर्ज़निंग, ग्रेन्युलर शेयरिंग परमिशन और Windows, macOS, Linux, iOS और Android के लिए सिंक क्लाइंट को सपोर्ट करता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए MariaDB और परफॉरमेंस कैशिंग के लिए Redis शामिल है।
ownCloud की मुख्य विशेषताएं
क्रॉस-डिवाइस सिंक
विंडोज, macOS और लिनक्स के लिए डेस्कटॉप क्लाइंट, साथ ही iOS और एंड्रॉइड ऐप्स, आपकी सभी डिवाइसों पर फ़ाइलों को स्वचालित रूप से सिंक्रनाइज़ रखते हैं।
विस्तृत फाइल शेयरिंग
आंतरिक उपयोगकर्ताओं या बाहरी मेहमानों के साथ फ़ाइलें और फ़ोल्डर साझा करें, जिसमें देखने, संपादित करने, फिर से साझा करने की अनुमतियों और लिंक की समाप्ति तिथियों पर नियंत्रण हो।
फाइल वर्जनिंग
प्रत्येक फ़ाइल संपादन एक नया संस्करण बनाता है जिसे आप ब्राउज़ और पुनर्स्थापित कर सकते हैं, जो आकस्मिक ओवरराइट और डेटा हानि से बचाता है।
WebDAV पहुँच
किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, बिल्ट-इन WebDAV सर्वर का उपयोग करके ownCloud को नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट करें, बिना किसी समर्पित सिंक क्लाइंट को इंस्टॉल किए।
ऐप मार्केटप्लेस
ownCloud मार्केटप्लेस से ऑफिस दस्तावेज़ संपादन, एंटीवायरस स्कैनिंग, LDAP प्रमाणीकरण, और टू-फैक्टर लॉगिन के लिए ऐप्स के साथ कार्यक्षमता बढ़ाएँ।
आपको ownCloud को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।