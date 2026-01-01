एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में FlareSolverr डिप्लॉय करें।
प्रॉक्सी सर्वर जो वेब स्क्रेपिंग और मीडिया ऑटोमेशन टूल्स के लिए Cloudflare और DDoS-GUARD सुरक्षा को स्वचालित रूप से बायपास करता है।
FlareSolverr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FlareSolverr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FlareSolverr एक विशेष प्रॉक्सी सर्वर है जो जावास्क्रिप्ट चुनौतियों, CAPTCHA और Cloudflare तथा DDoS-GUARD द्वारा लगाए गए अन्य एंटी-बॉट सुरक्षा तंत्रों को स्वचालित रूप से हल करने के लिए हेडलेस क्रोमियम का उपयोग करता है। यह एक सरल HTTP API प्रदान करता है जिसे Jackett और Prowlarr जैसे उपकरण मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना संरक्षित साइटों तक पहुंचने के लिए कॉल करते हैं।
अपने VPS पर FlareSolverr को सेल्फ-होस्ट करना हेडलेस ब्राउज़र ऑपरेशंस के लिए समर्पित संसाधनों, आपके मीडिया ऑटोमेशन स्टैक के लिए 24/7 उपलब्धता और आवासीय IP की तुलना में बेहतर Cloudflare चुनौती सफलता दर सुनिश्चित करता है, जिनके फ़्लैग होने या थ्रॉटल होने की अधिक संभावना होती है।
FlareSolverr की मुख्य विशेषताएं
Cloudflare बाईपास
Cloudflare JS चुनौतियों और ब्राउज़र अखंडता जांच को स्वचालित रूप से हल करता है ताकि डाउनस्ट्रीम टूल मैन्युअल हैंडलिंग के बिना संरक्षित साइटों तक पहुँच सकें।
सरल HTTP API
एक सीधा REST एंडपॉइंट प्रदान करता है जिसे कोई भी एप्लिकेशन चुनौती-समाधान प्रॉक्सी के माध्यम से अनुरोधों को रूट करने के लिए न्यूनतम एकीकरण प्रयास के साथ कॉल कर सकता है।
सेशन प्रबंधन
कुकी स्टोरेज के साथ लगातार ब्राउज़र सेशन बनाए रखता है, ताकि एक ही साइट पर बार-बार किए गए अनुरोधों को अनावश्यक रूप से चुनौतियों को दोबारा हल करने से बचाया जा सके।
हेडलेस क्रोमियम
एक वास्तविक ब्राउज़र इंजन का उपयोग करता है जो उन चुनौतियों को हल करता है जो बुनियादी HTTP क्लाइंट्स को ब्लॉक करती हैं, जिससे आधुनिक बॉट डिटेक्शन सिस्टम के खिलाफ उच्च सफलता दर प्राप्त होती है।
arr स्टैक संगत
Cloudflare-संरक्षित इंडेक्सर्स के लिए एक फर्स्ट-क्लास प्रॉक्सी विकल्प के रूप में Jackett, Prowlarr और अन्य मीडिया ऑटोमेशन टूल्स द्वारा मूल रूप से समर्थित।
आपको FlareSolverr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।