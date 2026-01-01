FlareSolverr एक विशेष प्रॉक्सी सर्वर है जो जावास्क्रिप्ट चुनौतियों, CAPTCHA और Cloudflare तथा DDoS-GUARD द्वारा लगाए गए अन्य एंटी-बॉट सुरक्षा तंत्रों को स्वचालित रूप से हल करने के लिए हेडलेस क्रोमियम का उपयोग करता है। यह एक सरल HTTP API प्रदान करता है जिसे Jackett और Prowlarr जैसे उपकरण मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना संरक्षित साइटों तक पहुंचने के लिए कॉल करते हैं।

अपने VPS पर FlareSolverr को सेल्फ-होस्ट करना हेडलेस ब्राउज़र ऑपरेशंस के लिए समर्पित संसाधनों, आपके मीडिया ऑटोमेशन स्टैक के लिए 24/7 उपलब्धता और आवासीय IP की तुलना में बेहतर Cloudflare चुनौती सफलता दर सुनिश्चित करता है, जिनके फ़्लैग होने या थ्रॉटल होने की अधिक संभावना होती है।