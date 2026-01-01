Pterodactyl प्रमुख ओपन-सोर्स गेम सर्वर मैनेजमेंट पैनल है, जिस पर दुनिया भर के होस्टिंग प्रोवाइडर्स और गेमिंग कम्युनिटीज़ भरोसा करते हैं। प्रत्येक गेम सर्वर अपने स्वयं के Docker कंटेनर में चलता है, जिससे रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है और एक कॉम्प्रोमाइज़्ड सर्वर को उसी मशीन पर दूसरों को प्रभावित करने से बचाया जा सकता है। आधुनिक React-आधारित इंटरफ़ेस सर्वर मालिकों को रियल-टाइम कंसोल एक्सेस, फ़ाइल मैनेजमेंट, बैकअप शेड्यूलिंग और रिसोर्स मॉनिटरिंग प्रदान करता है।

Pterodactyl को सेल्फ-होस्ट करने से मैनेज्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा लगाए जाने वाले प्रति-सर्वर शुल्क समाप्त हो जाते हैं और यह एडमिनिस्ट्रेटर्स को ब्रांडिंग, ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेशन और अनसपोर्टेड गेम्स के लिए कस्टम एग्स पर पूरा कंट्रोल देता है। इस डिप्लॉयमेंट में MariaDB और Redis के साथ पैनल शामिल है — गेम सर्वर चलाने वाले नोड्स पर Wings को अलग से इंस्टॉल किया जाना चाहिए।