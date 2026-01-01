1-क्लिक में bknd डिप्लॉय करें।
हल्का Firebase विकल्प जो डेटाबेस, प्रमाणीकरण (auth), मीडिया और एडमिन UI को एक ही सेल्फ-होस्टेड बैकएंड में बंडल करता है।
bknd के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप bknd के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
bknd एक ओपन-सोर्स बैकएंड सिस्टम है जो डेटा मॉडलिंग, प्रमाणीकरण, मीडिया हैंडलिंग और वर्कफ़्लो प्रिमिटिव्स को एक सिंगल लाइटवेट सर्विस में एक इंटीग्रेटेड एडमिन UI के साथ बंडल करता है। वेब स्टैंडर्ड्स पर निर्मित, न कि किसी एक रनटाइम पर, यह Node और Bun से लेकर Cloudflare Workers, Vercel और Deno Deploy तक कहीं भी चलता है, SQLite, LibSQL या Postgres तक एडाप्टर-आधारित एक्सेस के साथ, आपके डेटाबेस ड्राइवर के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन थोपे बिना।
अपने स्वयं के VPS पर bknd को सेल्फ-होस्ट करना Firebase या Supabase जैसे वेंडर-लॉक्ड BaaS प्लेटफॉर्म्स को एक पोर्टेबल बैकएंड के साथ बदल देता है जिसका आप पूरी तरह से स्वामित्व रखते हैं। कोई प्रति-अनुरोध शुल्क नहीं है, कोई पंक्ति सीमा नहीं है, और कोई अप्रत्याशित मूल्य निर्धारण नहीं है क्योंकि आपका प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक बढ़ता है।
bknd की मुख्य विशेषताएं
दृश्य डेटा मॉडलिंग
एडमिन UI के माध्यम से एंटिटीज़, फ़ील्ड्स और संबंधों को परिभाषित करें और हर कलेक्शन के लिए तुरंत REST एंडपॉइंट्स और एक टाइप्ड टाइपस्क्रिप्ट SDK पाएं।
बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन
ईमेल और पासवर्ड साइन-इन, JWT टोकन, भूमिकाएँ और अनुमतियाँ पहले से ही उपलब्ध हैं, जो अधिकांश ऐप्स के लिए थर्ड-पार्टी पहचान सेवाओं की जगह लेते हैं।
एकीकृत मिडिया प्रबंधन
फ़ाइलें अपलोड करें, स्टोर करें और स्थानीय रूप से या R2, Tigris, और Minio जैसे S3-संगत प्रोवाइडर्स के ज़रिए सर्व करें, बिना किसी अलग स्टोरेज स्टैक को जोड़े।
वर्कफ़्लो ऑटोमेशन
बहु-चरणीय फ़्लो बनाएँ जो डेटा परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं, जॉब्स शेड्यूल करते हैं, और बाहरी API को सीधे उसी बैकएंड से कॉल करते हैं जो आपके ऐप को शक्ति प्रदान करता है।
फ्रेमवर्क अडैप्टर
Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda और अन्य के लिए एडेप्टर आपको किसी मौजूदा फ्रंट-एंड प्रोजेक्ट के अंदर वही bknd इंस्टेंस एम्बेड करने की सुविधा देते हैं।
आपको bknd को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।