bknd एक ओपन-सोर्स बैकएंड सिस्टम है जो डेटा मॉडलिंग, प्रमाणीकरण, मीडिया हैंडलिंग और वर्कफ़्लो प्रिमिटिव्स को एक सिंगल लाइटवेट सर्विस में एक इंटीग्रेटेड एडमिन UI के साथ बंडल करता है। वेब स्टैंडर्ड्स पर निर्मित, न कि किसी एक रनटाइम पर, यह Node और Bun से लेकर Cloudflare Workers, Vercel और Deno Deploy तक कहीं भी चलता है, SQLite, LibSQL या Postgres तक एडाप्टर-आधारित एक्सेस के साथ, आपके डेटाबेस ड्राइवर के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन थोपे बिना।

अपने स्वयं के VPS पर bknd को सेल्फ-होस्ट करना Firebase या Supabase जैसे वेंडर-लॉक्ड BaaS प्लेटफॉर्म्स को एक पोर्टेबल बैकएंड के साथ बदल देता है जिसका आप पूरी तरह से स्वामित्व रखते हैं। कोई प्रति-अनुरोध शुल्क नहीं है, कोई पंक्ति सीमा नहीं है, और कोई अप्रत्याशित मूल्य निर्धारण नहीं है क्योंकि आपका प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक बढ़ता है।