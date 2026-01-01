ओपन जर्नल सिस्टम्स (OJS) एक निःशुल्क, ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट (PKP) द्वारा एक अकादमिक जर्नल के संपूर्ण वर्कफ़्लो को प्रबंधित करने के लिए विकसित किया गया है — सबमिशन और पीयर रिव्यू से लेकर संपादन, उत्पादन और ऑनलाइन प्रकाशन तक। यह दुनिया का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ओपन-एक्सेस जर्नल प्रबंधन सिस्टम है, जो विश्व स्तर पर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्वतंत्र प्रकाशकों के हजारों जर्नलों को शक्ति प्रदान करता है।

अपने स्वयं के VPS पर OJS को सेल्फ-होस्ट करना आपके जर्नल को वाणिज्यिक प्रकाशन प्लेटफार्मों से पूर्ण स्वतंत्रता देता है, जिसमें प्रति-लेख कोई शुल्क नहीं, कोई सदस्यता लागत नहीं, और आपके सबमिशन डेटा और प्रकाशन संग्रह का पूर्ण स्वामित्व होता है। यह प्लेटफॉर्म मल्टी-जर्नल डिप्लॉयमेंट का समर्थन करता है, जिससे यह उन संस्थानों के लिए उपयुक्त हो जाता है जो एक ही इंस्टॉलेशन से कई शीर्षक चलाते हैं।