ओपन जर्नल सिस्टम्स को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में स्थापित करें।
दुनिया भर के हजारों जर्नलों द्वारा विश्वसनीय ओपन-सोर्स अकादमिक जर्नल प्रबंधन और प्रकाशन प्लेटफॉर्म।
Open Journal Systems के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Open Journal Systems के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ओपन जर्नल सिस्टम्स (OJS) एक निःशुल्क, ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट (PKP) द्वारा एक अकादमिक जर्नल के संपूर्ण वर्कफ़्लो को प्रबंधित करने के लिए विकसित किया गया है — सबमिशन और पीयर रिव्यू से लेकर संपादन, उत्पादन और ऑनलाइन प्रकाशन तक। यह दुनिया का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ओपन-एक्सेस जर्नल प्रबंधन सिस्टम है, जो विश्व स्तर पर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्वतंत्र प्रकाशकों के हजारों जर्नलों को शक्ति प्रदान करता है।
अपने स्वयं के VPS पर OJS को सेल्फ-होस्ट करना आपके जर्नल को वाणिज्यिक प्रकाशन प्लेटफार्मों से पूर्ण स्वतंत्रता देता है, जिसमें प्रति-लेख कोई शुल्क नहीं, कोई सदस्यता लागत नहीं, और आपके सबमिशन डेटा और प्रकाशन संग्रह का पूर्ण स्वामित्व होता है। यह प्लेटफॉर्म मल्टी-जर्नल डिप्लॉयमेंट का समर्थन करता है, जिससे यह उन संस्थानों के लिए उपयुक्त हो जाता है जो एक ही इंस्टॉलेशन से कई शीर्षक चलाते हैं।
Open Journal Systems की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण सबमिशन वर्कफ़्लो
लेखक के सबमिशन से लेकर सहकर्मी समीक्षा, कॉपीएडिटिंग, लेआउट और अंतिम प्रकाशन तक, संपूर्ण संपादकीय जीवनचक्र को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रबंधित करें।
पीयर रिव्यू प्रबंधन
समीक्षकों को असाइन करें, समीक्षा की समय-सीमा को ट्रैक करें, रिमाइंडर भेजें और एक संरचित संपादकीय डैशबोर्ड से समीक्षकों के निर्णय एकत्र करें।
खुली पहुँच प्रकाशन
DOI एकीकरण, ORCID समर्थन और खोज क्षमता के लिए अनुक्रमित मेटाडेटा के साथ ओपन एक्सेस लाइसेंस के तहत लेख प्रकाशित करें।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
सांख्यिकी, उपयोग मेट्रिक्स, सदस्यता प्रबंधन, भुगतान गेटवे और थर्ड-पार्टी सेवा एकीकरण के लिए प्लगइन्स के साथ OJS का विस्तार करें।
बहु-भाषा समर्थन
OJS दर्जनों भाषाओं के लिए अनुवाद के साथ आता है और द्विभाषी या बहुभाषी जर्नल इंटरफेस और सामग्री का समर्थन करता है।
आपको Open Journal Systems को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।