एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में रानेटो डिप्लॉय करें।
मार्कडाउन-संचालित ज्ञानकोष विकि Node.js के लिए — स्वच्छ ब्राउज़र रीडर और एडिटर के साथ फ़ाइल-आधारित सामग्री।
Raneto के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Raneto के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Raneto एक हल्का, ओपन-सोर्स नॉलेज बेस है जो Node.js पर बना है और Markdown फाइलों के एक फोल्डर को एक साफ, खोजने योग्य डॉक्यूमेंटेशन साइट में बदल देता है। प्रबंधित करने के लिए कोई डेटाबेस नहीं है — सामग्री आपके नियंत्रण वाली डायरेक्टरी में प्लेन
.md फाइलों के रूप में रहती है, जो आपके पसंदीदा एडिटर के साथ वर्जनिंग, बैकअप और ऑथरिंग को सीधा बनाती है। शामिल वेब एडिटर गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए इन-ब्राउज़र एडिटिंग को संभालता है, जबकि डेवलपर्स अपने पसंदीदा Markdown टूल में सीधे ऑथरिंग कर सकते हैं और git को हिस्ट्री संभालने दे सकते हैं।
VPS पर Raneto को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक निजी नॉलेज बेस मिलता है जिस पर आपका पूरा स्वामित्व होता है, जिसमें कोई विक्रेता लॉक-इन नहीं, कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, और सामग्री एक मालिकाना डेटाबेस के बजाय पोर्टेबल फाइलों के रूप में रहती है।
Raneto की मुख्य विशेषताएं
फ़ाइल-आधारित सामग्री
लेख एक सामग्री डायरेक्टरी में सादे मार्कडाउन फ़ाइलें हैं — गिट के साथ वर्ज़न करें, आरसिंक के साथ बैकअप लें, अपनी पसंद के किसी भी टूल से एडिट करें।
ब्राउज़र-आधारित संपादक
अंतर्निहित एडिटर गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं को फाइलसिस्टम को छुए बिना या git चलाए बिना, सीधे ब्राउज़र से पेज अपडेट करने की सुविधा देता है।
पूर्ण-पाठ खोज
हर पेज पर तेज़ इन-मेमोरी सर्च पाठकों को डॉक्यूमेंटेशन साइट छोड़े बिना तुरंत सामग्री ढूंढने में मदद करता है।
श्रेणी पदानुक्रम
फ़ोल्डर संरचना नेविगेशन ट्री बन जाती है, जिसमें प्रति-फ़ोल्डर मेटाडेटा के माध्यम से कस्टम सॉर्ट ऑर्डर होता है, ताकि आपका IA आपकी सामग्री को दर्शाए।
थीम-योग्य लेआउट
अपने ब्रांड से मेल खाने के लिए डिफ़ॉल्ट थीम को बदलें या उसका विस्तार करें — Raneto थीम्स सरल HTML, CSS, और JS बंडल हैं।
आपको Raneto को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।