Raneto एक हल्का, ओपन-सोर्स नॉलेज बेस है जो Node.js पर बना है और Markdown फाइलों के एक फोल्डर को एक साफ, खोजने योग्य डॉक्यूमेंटेशन साइट में बदल देता है। प्रबंधित करने के लिए कोई डेटाबेस नहीं है — सामग्री आपके नियंत्रण वाली डायरेक्टरी में प्लेन .md फाइलों के रूप में रहती है, जो आपके पसंदीदा एडिटर के साथ वर्जनिंग, बैकअप और ऑथरिंग को सीधा बनाती है। शामिल वेब एडिटर गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए इन-ब्राउज़र एडिटिंग को संभालता है, जबकि डेवलपर्स अपने पसंदीदा Markdown टूल में सीधे ऑथरिंग कर सकते हैं और git को हिस्ट्री संभालने दे सकते हैं।

VPS पर Raneto को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक निजी नॉलेज बेस मिलता है जिस पर आपका पूरा स्वामित्व होता है, जिसमें कोई विक्रेता लॉक-इन नहीं, कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं, और सामग्री एक मालिकाना डेटाबेस के बजाय पोर्टेबल फाइलों के रूप में रहती है।