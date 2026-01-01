Resilio Sync एक पीयर-टू-पीयर फ़ाइल सिंक्रोनाइज़ेशन सेवा है जो BitTorrent प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिसे मूल रूप से BitTorrent Sync के रूप में जारी किया गया था। यह आपकी डिवाइसों के बीच एन्क्रिप्टेड P2P चैनल पर सीधे फ़ाइलों को स्थानांतरित करता है, बिना किसी क्लाउड प्रोवाइडर पर कुछ भी अपलोड किए — आपका VPS, डेस्कटॉप, लैपटॉप और फ़ोन क्रिप्टोग्राफिक शेयर कुंजी का आदान-प्रदान करके एक फ़ोल्डर साझा करते हैं, फिर फ़ाइलों के बदलने पर उस फ़ोल्डर को सिंक में रखते हैं।

VPS पर Resilio Sync को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक हमेशा-चालू रहने वाला सिंक पीयर मिलता है जो आपके साझा किए गए फ़ोल्डरों की कैननिकल कॉपी रखता है, दिन के किसी भी समय शेयर पर किसी भी अन्य डिवाइस से आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करता है — बिना बैंडविड्थ कैप, फ़ाइल-आकार सीमाएँ, या कमर्शियल क्लाउड सिंक के आवर्ती शुल्क के।