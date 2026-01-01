1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Resilio Sync डिप्लॉय करें।
पीयर-टू-पीयर फ़ाइल सिंक्रनाइज़ेशन डेस्कटॉप, सर्वर और मोबाइल डिवाइसों पर बिना किसी क्लाउड बिचौलिए के।
Resilio Sync के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Resilio Sync के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Resilio Sync एक पीयर-टू-पीयर फ़ाइल सिंक्रोनाइज़ेशन सेवा है जो BitTorrent प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिसे मूल रूप से BitTorrent Sync के रूप में जारी किया गया था। यह आपकी डिवाइसों के बीच एन्क्रिप्टेड P2P चैनल पर सीधे फ़ाइलों को स्थानांतरित करता है, बिना किसी क्लाउड प्रोवाइडर पर कुछ भी अपलोड किए — आपका VPS, डेस्कटॉप, लैपटॉप और फ़ोन क्रिप्टोग्राफिक शेयर कुंजी का आदान-प्रदान करके एक फ़ोल्डर साझा करते हैं, फिर फ़ाइलों के बदलने पर उस फ़ोल्डर को सिंक में रखते हैं।
VPS पर Resilio Sync को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक हमेशा-चालू रहने वाला सिंक पीयर मिलता है जो आपके साझा किए गए फ़ोल्डरों की कैननिकल कॉपी रखता है, दिन के किसी भी समय शेयर पर किसी भी अन्य डिवाइस से आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करता है — बिना बैंडविड्थ कैप, फ़ाइल-आकार सीमाएँ, या कमर्शियल क्लाउड सिंक के आवर्ती शुल्क के।
Resilio Sync की मुख्य विशेषताएं
सीधा पीयर-टू-पीयर सिंक
आपके डिवाइस के बीच P2P चैनल के माध्यम से एन्क्रिप्टेड फ़ाइल ट्रांसफर — आपका डेटा कभी भी किसी थर्ड-पार्टी सर्वर पर संग्रहीत नहीं होता है।
कोई फ़ाइल साइज़ सीमा नहीं।
आप कितनी भी बड़ी फाइलें और फोल्डर कमर्शियल क्लाउड की सीमाओं के बिना सिंक कर सकते हैं — केवल आपका स्टोरेज और बैंडविड्थ ही मायने रखता है।
चयनात्मक सिंक
प्रति-फ़ोल्डर चुनें कि किन डिवाइसों को पूरी सामग्री प्राप्त होगी बनाम ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग, ताकि फ़ोन को पूरी लाइब्रेरी को मिरर न करना पड़े।
कीज़ और लिंक शेयर करें
रीड-ओनली, रीड-राइट, और वन-टाइम-लिंक शेयर मोड आपको यह नियंत्रित करने देते हैं कि प्रत्येक आमंत्रित सहकर्मी एक साझा फ़ोल्डर के साथ वास्तव में क्या कर सकता है।
सभी प्लेटफॉर्म पर नेटिव ऐप्स
विंडोज, macOS, लिनक्स, iOS, एंड्रॉइड और NAS सिस्टम के लिए प्रथम-पक्ष क्लाइंट का मतलब है कि हर डिवाइस मूल रूप से एक ही प्रोटोकॉल पर काम करता है।
आपको Resilio Sync को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।