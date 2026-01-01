1-क्लिक इंस्टॉलेशन में TimeTagger डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित व्यक्तिगत समय ट्रैकर, जिसमें एक इंटरैक्टिव टाइमलाइन, टैग्स, रिपोर्ट्स और एक अंतर्निहित पोमोडोरो वर्कफ़्लो शामिल है।
TimeTagger के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
आप TimeTagger के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TimeTagger एक ओपन-सोर्स वेब-आधारित टाइम ट्रैकर है जो कठोर प्रोजेक्ट पदानुक्रमों के बजाय एक इंटरैक्टिव टाइमलाइन और टैग-ड्रिवन वर्कफ़्लो के इर्द-गिर्द बनाया गया है। फ्रीलांसरों, कंसल्टेंटों और प्रति घंटा बिल करने वाले व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह बोझिल टाइमशीट सॉफ्टवेयर को एक तेज़, कीबोर्ड-फ्रेंडली UI से बदल देता है जो किसी भी आधुनिक ब्राउज़र में चलता है और डिवाइसों में सिंक होता है।
अपने स्वयं के VPS पर TimeTagger की सेल्फ-होस्टिंग हर रिकॉर्ड किए गए मिनट, क्लाइंट टैग और इनवॉइस एक्सपोर्ट को आपके नियंत्रण में रखती है — कोई थर्ड-पार्टी SaaS आपकी बिलिंग हिस्ट्री को बंधक नहीं बनाता, कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं लगता और व्यस्त सप्ताह के दौरान खाता बंद होने का कोई जोखिम नहीं होता।
TimeTagger की मुख्य विशेषताएं
संवादात्मक समयरेखा
अपने दिन की कल्पना एक ज़ूम करने योग्य टाइमलाइन पर करें, जहाँ आप रिकॉर्ड्स को ड्रैग, रीसाइज़ और स्प्लिट कर सकते हैं ताकि यह ठीक से मेल खाए कि काम कैसे हुआ।
टैग-आधारित ट्रैकिंग
निश्चित प्रोजेक्ट ट्री को छोड़ें और काम को फ्री-फॉर्म टैग्स से लेबल करें, ताकि एक ही रिकॉर्ड एक साथ किसी क्लाइंट, किसी कार्य और किसी बिलिंग कोड से संबंधित हो सके।
PDF और CSV रिपोर्ट्स
टैग, अवधि या लक्ष्य के अनुसार फ़िल्टर्ड रिपोर्ट जनरेट करें और इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग और टीम अपडेट के लिए उन्हें PDF या CSV के रूप में एक्सपोर्ट करें।
लक्ष्य और पोमोडोरो
दैनिक, साप्ताहिक या मासिक घंटे के लक्ष्य निर्धारित करें और सीधे ट्रैकर के भीतर केंद्रित पोमोडोरो सेशन चलाएं — किसी अतिरिक्त ऐप की आवश्यकता नहीं है।
क्रॉस-डिवाइस सिंक
रिस्पॉन्सिव वेब UI के साथ डेस्कटॉप, टैबलेट या फ़ोन से ट्रैक करें और हर बदलाव अपने आप आपके सेल्फ-होस्टेड सर्वर पर सिंक हो जाएगा।
डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता
सभी रिकॉर्ड आपके VPS पर एक स्थानीय SQLite डेटाबेस में रहते हैं, इसलिए क्लाइंट के नाम, घंटे और बिलिंग डेटा कभी भी किसी तीसरे पक्ष के क्लाउड तक नहीं पहुँचते।
आपको TimeTagger को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
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