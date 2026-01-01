TimeTagger एक ओपन-सोर्स वेब-आधारित टाइम ट्रैकर है जो कठोर प्रोजेक्ट पदानुक्रमों के बजाय एक इंटरैक्टिव टाइमलाइन और टैग-ड्रिवन वर्कफ़्लो के इर्द-गिर्द बनाया गया है। फ्रीलांसरों, कंसल्टेंटों और प्रति घंटा बिल करने वाले व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह बोझिल टाइमशीट सॉफ्टवेयर को एक तेज़, कीबोर्ड-फ्रेंडली UI से बदल देता है जो किसी भी आधुनिक ब्राउज़र में चलता है और डिवाइसों में सिंक होता है।

अपने स्वयं के VPS पर TimeTagger की सेल्फ-होस्टिंग हर रिकॉर्ड किए गए मिनट, क्लाइंट टैग और इनवॉइस एक्सपोर्ट को आपके नियंत्रण में रखती है — कोई थर्ड-पार्टी SaaS आपकी बिलिंग हिस्ट्री को बंधक नहीं बनाता, कोई प्रति-सीट शुल्क नहीं लगता और व्यस्त सप्ताह के दौरान खाता बंद होने का कोई जोखिम नहीं होता।