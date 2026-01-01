Databag एक सेल्फ-होस्टेड, फेडरेटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट सर्वर या ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर किए बिना व्यक्तियों और छोटे समुदायों के लिए विकेंद्रीकृत संचार लाता है। पहचान के लिए पब्लिक-प्राइवेट कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हुए, अकाउंट्स किसी विशिष्ट होस्टिंग डोमेन से बंधे नहीं हैं — विभिन्न Databag नोड्स पर उपयोगकर्ता एक-दूसरे को स्वतंत्र रूप से मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि ईमेल फेडरेशन काम करता है।

यह प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सील किए गए विषयों, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग, मोबाइल पुश नोटिफिकेशन और विषय-आधारित मैसेज संगठन का समर्थन करता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि सभी बातचीत, कॉल हिस्ट्री और संपर्क डेटा पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें प्रति नोड असीमित अकाउंट्स और कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं होता है — यह परिवारों, मित्र समूहों और छोटे संगठनों के लिए आदर्श है जो कॉर्पोरेट मध्यस्थों के बिना आधुनिक मैसेजिंग चाहते हैं।