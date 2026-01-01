एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Databag डिप्लॉय करें।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, ऑडियो/वीडियो कॉल और विषय-आधारित बातचीत थ्रेड्स के साथ सेल्फ-होस्टेड फेडरेटेड मैसेंजर।
Databag के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Databag के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Databag एक सेल्फ-होस्टेड, फेडरेटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट सर्वर या ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर किए बिना व्यक्तियों और छोटे समुदायों के लिए विकेंद्रीकृत संचार लाता है। पहचान के लिए पब्लिक-प्राइवेट कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हुए, अकाउंट्स किसी विशिष्ट होस्टिंग डोमेन से बंधे नहीं हैं — विभिन्न Databag नोड्स पर उपयोगकर्ता एक-दूसरे को स्वतंत्र रूप से मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि ईमेल फेडरेशन काम करता है।
यह प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सील किए गए विषयों, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग, मोबाइल पुश नोटिफिकेशन और विषय-आधारित मैसेज संगठन का समर्थन करता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि सभी बातचीत, कॉल हिस्ट्री और संपर्क डेटा पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जिसमें प्रति नोड असीमित अकाउंट्स और कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं होता है — यह परिवारों, मित्र समूहों और छोटे संगठनों के लिए आदर्श है जो कॉर्पोरेट मध्यस्थों के बिना आधुनिक मैसेजिंग चाहते हैं।
Databag की मुख्य विशेषताएं
फेडरेटेड मैसेजिंग
विभिन्न डेटाबैग नोड्स पर खाते सीधे संवाद कर सकते हैं, जिससे एक विकेन्द्रीकृत नेटवर्क बनता है जहाँ कोई एक सर्वर सभी बातचीत को नियंत्रित नहीं करता है।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
मुहरबंद विषय क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं ताकि संदेश की सामग्री सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर से भी निजी रहे जो नोड को होस्ट कर रहा है।
ऑडियो और वीडियो कॉलिंग
बिल्ट-इन कॉलिंग उन समुदायों के लिए एक अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की आवश्यकता को समाप्त करती है जो पहले से ही मैसेजिंग के लिए डेटाबैग का उपयोग कर रहे हैं।
विषय-आधारित थ्रेड्स
बातचीत को संपर्क के बजाय विषय के अनुसार व्यवस्थित करता है, जिससे चर्चाओं को केंद्रित रखना और पूरे समुदाय में खोजने योग्य बनाना आसान हो जाता है।
असीमित खाते
प्रत्येक नोड बिना किसी अतिरिक्त लागत के आवश्यकतानुसार कई अकाउंट्स को सपोर्ट करता है, जिससे पूरे घर या संगठन के लिए मैसेजिंग होस्ट करना किफायती हो जाता है।
आपको Databag को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।