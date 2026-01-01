RSS Bridge पर 69% तक की छूट

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सेल्फ-होस्टेड ब्रिज जो RSS के बिना वेबसाइटों को किसी भी पाठक के लिए स्वच्छ, सब्सक्राइब करने योग्य फ़ीड्स में बदल देता है।

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सबसे लोकप्रिय
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KVM 2
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8 TB बैंडविड्थ
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32 TB बैंडविड्थ
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप RSS Bridge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

RSS ब्रिज एक ओपन-सोर्स PHP सेवा है जो उन साइटों के लिए RSS और Atom फ़ीड्स जनरेट करती है जो अब उन्हें प्रकाशित नहीं करती हैं — जैसे सोशल नेटवर्क, वीडियो प्लेटफॉर्म, समाचार पोर्टल, फोरम थ्रेड्स, और उन पेजों की लंबी सूची जिन्होंने पिछले दशक में चुपचाप फ़ीड्स देना बंद कर दिया था। यह सैकड़ों कम्युनिटी-मेंटेन्ड ब्रिज प्रदान करती है और हर एक को एक स्थिर फ़ीड URL के रूप में उजागर करती है जिसे आप किसी भी रीडर से सब्सक्राइब कर सकते हैं।

अपने खुद के VPS पर RSS ब्रिज को सेल्फ-होस्ट करना आपकी रीडिंग लिस्ट को निजी रखता है, सार्वजनिक-इंस्टेंस रेट लिमिट्स और डाउनटाइम से बचाता है जो साझा कम्युनिटी डिप्लॉयमेंट के साथ आते हैं, और आपको यह तय करने देता है कि आपका इंस्टेंस किन ब्रिजों को उजागर करता है। FreshRSS या CommaFeed जैसे सेल्फ-होस्टेड रीडर के साथ मिलकर, यह आपको इस बात पर फिर से नियंत्रण देता है कि आप ओपन वेब का उपभोग कैसे करते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

RSS Bridge की मुख्य विशेषताएं

सैकड़ों पुल

YouTube चैनलों, मास्टोडॉन टाइमलाइन, रेडिट सब, बैंडकैंप पेज, गिटहब रिलीज़, समाचार साइटों और कई अन्य स्रोतों से सीधे तौर पर फ़ीड जनरेट करें।

कई फ़ीड फॉर्मेट

प्रत्येक स्रोत को Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML, या प्लेन टेक्स्ट के रूप में प्रदान करें ताकि कोई भी पाठक, स्क्रैपर या वेबहुक कंज्यूमर इसका उपयोग कर सके।

ब्रिज व्हाइटलिस्ट

संसाधन उपयोग को नियंत्रित करने और शायद ही कभी उपयोग किए जाने वाले स्क्रैपर्स को उजागर होने से बचाने के लिए, अपने इंस्टेंस को whitelist.txt के माध्यम से ब्रिजों के एक क्यूरेटेड सेट तक सीमित करें।

ब्राउज़र-ग्रेड फेचिंग

curl-impersonate को बंडल करता है ताकि अनुरोध एक वास्तविक क्रोम ब्राउज़र जैसे दिखें, उन साइटों को बायपास करते हुए जो सामान्य HTTP क्लाइंट्स को ब्लॉक करती हैं।

कस्टम पुल

प्रोजेक्ट को फोर्क किए बिना अपनी ज़रूरत की किसी भी साइट को स्क्रैप करने के लिए अपनी खुद की Bridge.php फ़ाइलें कॉन्फ़िग वॉल्यूम में डालें।

किसी खाते की आवश्यकता नहीं है।

स्टेटलेस वेब यूआई जिसमें कोई उपयोगकर्ता नहीं, कोई डेटाबेस नहीं, और कोई साइनअप नहीं — फ़ीड यूआरएल ही एकमात्र स्थायी स्थिति हैं।

आपको RSS Bridge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Anki Sync Server Enhanced

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