RSS ब्रिज एक ओपन-सोर्स PHP सेवा है जो उन साइटों के लिए RSS और Atom फ़ीड्स जनरेट करती है जो अब उन्हें प्रकाशित नहीं करती हैं — जैसे सोशल नेटवर्क, वीडियो प्लेटफॉर्म, समाचार पोर्टल, फोरम थ्रेड्स, और उन पेजों की लंबी सूची जिन्होंने पिछले दशक में चुपचाप फ़ीड्स देना बंद कर दिया था। यह सैकड़ों कम्युनिटी-मेंटेन्ड ब्रिज प्रदान करती है और हर एक को एक स्थिर फ़ीड URL के रूप में उजागर करती है जिसे आप किसी भी रीडर से सब्सक्राइब कर सकते हैं।

अपने खुद के VPS पर RSS ब्रिज को सेल्फ-होस्ट करना आपकी रीडिंग लिस्ट को निजी रखता है, सार्वजनिक-इंस्टेंस रेट लिमिट्स और डाउनटाइम से बचाता है जो साझा कम्युनिटी डिप्लॉयमेंट के साथ आते हैं, और आपको यह तय करने देता है कि आपका इंस्टेंस किन ब्रिजों को उजागर करता है। FreshRSS या CommaFeed जैसे सेल्फ-होस्टेड रीडर के साथ मिलकर, यह आपको इस बात पर फिर से नियंत्रण देता है कि आप ओपन वेब का उपभोग कैसे करते हैं।