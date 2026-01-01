1-क्लिक इंस्टॉलेशन में स्पीचेस डिप्लॉय करें।
OpenAI-संगत स्पीच-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच सर्वर जिसे आप स्वयं होस्ट कर सकते हैं और पूरी तरह से अपने स्वयं के VPS पर चला सकते हैं।
Speaches के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Speaches के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
स्पीचेस एक OpenAI API-संगत ऑडियो सर्वर है जो अत्याधुनिक स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट-टू-स्पीच सिंथेसिस को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए faster-whisper और वॉयस सिंथेसिस के लिए Kokoro/Piper पर निर्मित, यह OpenAI ऑडियो API के समान एंडपॉइंट्स को उजागर करता है — इसलिए OpenAI के साथ काम करने वाला कोई भी मौजूदा टूल, SDK, या इंटीग्रेशन Speaches के साथ तुरंत काम करेगा।
Speaches को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका ऑडियो डेटा कभी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है, कोई प्रति-मिनट ट्रांसक्रिप्शन शुल्क नहीं लगता है, और आप इस पर पूरा नियंत्रण रखते हैं कि कौन से मॉडल चलते हैं और संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाता है। मॉडल मांग पर लोड होते हैं और निष्क्रियता के बाद स्वचालित रूप से अनलोड हो जाते हैं, जिससे एक मानक VPS पर मेमोरी का उपयोग कम रहता है।
Speaches की मुख्य विशेषताएं
OpenAI API संगत
OpenAI ऑडियो API स्पेसिफिकेशन को लागू करता है — अपनी सेल्फ-होस्टेड URL डालें और मौजूदा OpenAI इंटीग्रेशन बिना कोड बदले काम करते रहेंगे।
स्पीच-टू-टेक्स्ट प्रतिलेखन
faster-whisper द्वारा संचालित, जो सर्वर-सेंट इवेंट्स के माध्यम से रीयल-टाइम स्ट्रीमिंग के साथ बहुभाषी प्रतिलेखन का समर्थन करता है।
टेक्स्ट-टू-स्पीच संश्लेषण
कोकोरो (टीटीएस एरीना में #1 रैंक) और पाइपर मॉडल का उपयोग करके, पूरी तरह से डिवाइस पर स्वाभाविक लगने वाली आवाज़ उत्पन्न करें।
डायनामिक मॉडल लोडिंग
मॉडल पहली रिक्वेस्ट पर स्वचालित रूप से लोड होते हैं और एक कॉन्फ़िगरेबल निष्क्रिय अवधि के बाद अनलोड हो जाते हैं, ताकि आपको मेमोरी का उपयोग तभी करना पड़े जब उसकी आवश्यकता हो।
बिल्ट-इन वेब यूआई
Gradio-संचालित इंटरफ़ेस आपको बिना किसी अतिरिक्त टूलिंग के सीधे अपने ब्राउज़र में ट्रांसक्रिप्शन और सिंथेसिस का परीक्षण करने देता है।
API कुंजी प्रमाणीकरण
वैकल्पिक रूप से, सभी API एंडपॉइंट्स को एकल API की से सुरक्षित करें, जबकि इंटरैक्टिव डॉक्स को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाए रखें।
आपको Speaches को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।