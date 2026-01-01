स्पीचेस एक OpenAI API-संगत ऑडियो सर्वर है जो अत्याधुनिक स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट-टू-स्पीच सिंथेसिस को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए faster-whisper और वॉयस सिंथेसिस के लिए Kokoro/Piper पर निर्मित, यह OpenAI ऑडियो API के समान एंडपॉइंट्स को उजागर करता है — इसलिए OpenAI के साथ काम करने वाला कोई भी मौजूदा टूल, SDK, या इंटीग्रेशन Speaches के साथ तुरंत काम करेगा।

Speaches को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका ऑडियो डेटा कभी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है, कोई प्रति-मिनट ट्रांसक्रिप्शन शुल्क नहीं लगता है, और आप इस पर पूरा नियंत्रण रखते हैं कि कौन से मॉडल चलते हैं और संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाता है। मॉडल मांग पर लोड होते हैं और निष्क्रियता के बाद स्वचालित रूप से अनलोड हो जाते हैं, जिससे एक मानक VPS पर मेमोरी का उपयोग कम रहता है।