Grocy एक वेब-आधारित घरेलू प्रबंधन सिस्टम है जो खाद्य इन्वेंट्री के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह ट्रैक करता है कि आपके पास क्या है, यह कब समाप्त होगा, और आप कितना उपभोग करते हैं, फिर उस डेटा का उपयोग सटीक खरीदारी सूचियां बनाने, बर्बादी को रोकने और आपको पेंट्री में पहले से मौजूद सामग्री से रेसिपी प्लान करने में मदद करने के लिए करता है।

अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका घरेलू इन्वेंट्री डेटा निजी रहता है, घर पर या स्टोर पर, हर पारिवारिक डिवाइस से सुलभ रहता है, और यह कभी भी किसी सब्सक्रिप्शन से बंधा नहीं होता या किसी वेंडर द्वारा बंद नहीं किया जाता। हल्का PHP और SQLite स्टैक एक मामूली VPS पर भी अन्य सेवाओं के साथ आराम से चलता है।