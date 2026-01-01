एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Grocy डिप्लॉय करें।
खाने का स्टॉक, समाप्ति तिथियां और खरीदारी की सूचियां ट्रैक करने के लिए सेल्फ-होस्टेड किराना और घरेलू प्रबंधन ऐप।
Grocy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Grocy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Grocy एक वेब-आधारित घरेलू प्रबंधन सिस्टम है जो खाद्य इन्वेंट्री के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह ट्रैक करता है कि आपके पास क्या है, यह कब समाप्त होगा, और आप कितना उपभोग करते हैं, फिर उस डेटा का उपयोग सटीक खरीदारी सूचियां बनाने, बर्बादी को रोकने और आपको पेंट्री में पहले से मौजूद सामग्री से रेसिपी प्लान करने में मदद करने के लिए करता है।
अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका घरेलू इन्वेंट्री डेटा निजी रहता है, घर पर या स्टोर पर, हर पारिवारिक डिवाइस से सुलभ रहता है, और यह कभी भी किसी सब्सक्रिप्शन से बंधा नहीं होता या किसी वेंडर द्वारा बंद नहीं किया जाता। हल्का PHP और SQLite स्टैक एक मामूली VPS पर भी अन्य सेवाओं के साथ आराम से चलता है।
Grocy की मुख्य विशेषताएं
समाप्ति तिथि ट्रैकिंग
हर उत्पाद के लिए खरीद और समाप्ति की तारीखें दर्ज करें ताकि Grocy चीजें खराब होने से पहले आपको सूचित कर सके, जिससे पूरे घर में भोजन की बर्बादी कम होगी।
स्मार्ट शॉपिंग लिस्ट्स
खरीदारी की सूचियाँ रेसिपी की आवश्यकताओं और न्यूनतम स्टॉक सीमा से स्वचालित रूप से उत्पन्न होती हैं, ताकि आप केवल वही खरीदें जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है।
बारकोड स्कैनिंग
किसी भी मोबाइल ब्राउज़र से उत्पाद बारकोड स्कैन करें ताकि उत्पाद के नाम या मात्रा को मैन्युअल रूप से टाइप किए बिना आइटम को तुरंत देखा और लॉग किया जा सके।
रेसिपी प्रबंधन
सामग्री की मात्रा के साथ व्यंजनों को स्टोर करें और Grocy को आपके मौजूदा स्टॉक की जांच करने दें, ताकि खरीदारी सूची में केवल वही जोड़ा जा सके जो कम है।
होम ऑटोमेशन एकीकरण
एक पूर्ण REST API, Home Assistant, बारकोड स्कैनर ऐप्स, और अन्य सेल्फ-होस्टेड टूल्स के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है, एक पूरी तरह से स्वचालित घरेलू वर्कफ़्लो के लिए।
आपको Grocy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।