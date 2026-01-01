GeoServer पर 69% तक की छूट

एक क्लिक इंस्टॉलेशन में GeoServer डिप्लॉय करें।

ओपन-सोर्स भू-स्थानिक सर्वर जो डब्ल्यूएमएस, डब्ल्यूएफएस, और डब्ल्यूसीएस जैसे ओजीसी मानकों के माध्यम से मानचित्र और स्थानिक डेटा प्रकाशित करता है।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599/माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
एक क्लिक इंस्टॉलेशन में GeoServer डिप्लॉय करें।

GeoServer के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप GeoServer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

GeoServer एक ओपन-सोर्स जावा सर्वर है जो आपको खुले OGC मानकों का उपयोग करके भू-स्थानिक डेटा प्रकाशित करने, साझा करने और संपादित करने देता है। यह PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF, और दर्जनों अन्य फॉर्मेट्स से वेक्टर और रास्टर स्रोतों को पढ़ता है, फिर उन्हें वेब मैप सर्विस, वेब फीचर सर्विस, वेब कवरेज सर्विस, और वेब प्रोसेसिंग सर्विस एंडपॉइंट्स के माध्यम से उजागर करता है जिन्हें कोई भी GIS क्लाइंट या वेब मैपिंग लाइब्रेरी उपयोग कर सकती है।

अपने स्वयं के VPS पर GeoServer को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना डेटासेट, लेयर स्टाइल और एक्सेस नियमों को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी प्रति-लेयर शुल्क और बिना किसी अपलोड सीमा के। एक ब्राउज़र-आधारित एडमिन कंसोल आपको XML को छुए बिना स्टोर जोड़ने, लेयर कॉन्फ़िगर करने और कैशिंग को ट्यून करने देता है, जबकि स्थायी डेटा डायरेक्टरी कंटेनर रीस्टार्ट और अपग्रेड के बाद भी बनी रहती है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

GeoServer की मुख्य विशेषताएं

OGC मानकों का समर्थन

WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS, और OGC API एंडपॉइंट्स प्रदान करता है ताकि कोई भी मानक-अनुरूप GIS या वेब मैपिंग क्लाइंट कस्टम एडेप्टर के बिना कनेक्ट कर सके।

कई डेटा स्रोत

एक ही सर्वर से PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, और अन्य वेक्टर और रास्टर फॉर्मेट पढ़ता है।

कस्टम मैप स्टाइलिंग

SLD या CSS नियमों के साथ लेयर्स को स्टाइल करें, उन्हें एडमिन कंसोल में लाइव प्रीव्यू करें, और मैप्स और टाइल कैश में उन्हीं स्टाइल का पुन: उपयोग करें।

बिल्ट-इन टाइल कैशिंग

एकीकृत GeoWebCache मैप टाइल्स को पहले से रेंडर करता है और परोसता है, जिससे अतिरिक्त कैशिंग सेवा के बिना भी भारी WMS लेयर्स लोड के तहत तेज़ बनी रहती हैं।

ब्राउज़र एडमिन कंसोल

वर्कस्पेस, डेटा स्टोर, लेयर्स और एक्सेस रूल्स को वेब UI से कॉन्फ़िगर करें, XML को एडिट किए बिना या सर्वर को रीस्टार्ट किए बिना।

सुरक्षित लेयर एक्सेस

भूमिका-आधारित प्रमाणीकरण के साथ परत-दर-परत और सेवा-दर-सेवा सुरक्षा नियम संवेदनशील डेटासेट को सही उपयोगकर्ताओं और क्लाइंट तक प्रतिबंधित रखते हैं।

आपको GeoServer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

मल्टी-यूज़र सपोर्ट, बैकअप और वेब डैशबोर्ड के साथ सेल्फ-होस्टेड Anki सिंक सर्वर

डिप्लॉय करें
Blender

Blender

ब्राउज़र द्वारा ऐक्सेसिबल 3D मॉडलिंग, एनिमेशन और रेंडरिंग सुइट

डिप्लॉय करें
CommaFeed

CommaFeed

स्व-होस्टेड गूगल-रीडर से प्रेरित आरएसएस रीडर, कीबोर्ड शॉर्टकट और मोबाइल ऐप्स के साथ।

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।