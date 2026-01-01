GeoServer एक ओपन-सोर्स जावा सर्वर है जो आपको खुले OGC मानकों का उपयोग करके भू-स्थानिक डेटा प्रकाशित करने, साझा करने और संपादित करने देता है। यह PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF, और दर्जनों अन्य फॉर्मेट्स से वेक्टर और रास्टर स्रोतों को पढ़ता है, फिर उन्हें वेब मैप सर्विस, वेब फीचर सर्विस, वेब कवरेज सर्विस, और वेब प्रोसेसिंग सर्विस एंडपॉइंट्स के माध्यम से उजागर करता है जिन्हें कोई भी GIS क्लाइंट या वेब मैपिंग लाइब्रेरी उपयोग कर सकती है।

अपने स्वयं के VPS पर GeoServer को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना डेटासेट, लेयर स्टाइल और एक्सेस नियमों को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बिना किसी प्रति-लेयर शुल्क और बिना किसी अपलोड सीमा के। एक ब्राउज़र-आधारित एडमिन कंसोल आपको XML को छुए बिना स्टोर जोड़ने, लेयर कॉन्फ़िगर करने और कैशिंग को ट्यून करने देता है, जबकि स्थायी डेटा डायरेक्टरी कंटेनर रीस्टार्ट और अपग्रेड के बाद भी बनी रहती है।