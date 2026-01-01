एक क्लिक इंस्टॉलेशन में RStudio Server डिप्लॉय करें।
स्थानीय इंस्टॉलेशन के बिना सांख्यिकीय कंप्यूटिंग, डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए ब्राउज़र-आधारित R IDE।
RStudio Server के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप RStudio Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
RStudio सर्वर, RStudio IDE का वेब-आधारित वर्ज़न है, जो R प्रोग्रामिंग भाषा के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यह पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है, डेटा साइंटिस्ट, सांख्यिकीविदों और शोधकर्ताओं को वही फीचर-रिच R एनवायरनमेंट देता है जो उनके पास स्थानीय डेस्कटॉप पर होगा — स्क्रिप्ट एडिटर, कंसोल, प्लॉट व्यूअर, पैकेज मैनेजर और एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर — बिना R या RStudio को प्रत्येक यूज़र की मशीन पर इंस्टॉल किए जाने की आवश्यकता के।
VPS पर RStudio सर्वर को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को समर्पित CPU और मेमोरी द्वारा समर्थित एक स्थायी R एनवायरनमेंट देता है। विश्लेषण, पैकेज इंस्टॉलेशन और बड़े डेटासेट सर्वर पर रहते हैं, बजाय स्थानीय मशीन संसाधनों का उपभोग करने के, जिससे किसी भी डिवाइस से कंप्यूट-इंटेंसिव R वर्कलोड चलाना व्यावहारिक हो जाता है।
RStudio Server की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र में पूर्ण आर आईडीई
पूरा RStudio इंटरफ़ेस — स्क्रिप्ट एडिटर, कंसोल, एनवायरनमेंट ब्राउज़र और प्लॉट व्यूअर — आपके ब्राउज़र में चलता है, जिसके लिए किसी स्थानीय R इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
R Markdown नोटबुक्स
एक क्लिक से कोड, आउटपुट और गद्य को पुनरुत्पादनीय HTML, PDF, या Word रिपोर्ट में संयोजित करने वाले R मार्कडाउन दस्तावेज़ बनाएँ और रेंडर करें।
शाइनी ऐप डेवलपमेंट
इंटरैक्टिव शाइनी वेब एप्लिकेशन को सीधे एडिटर से बनाएं और उनका पूर्वावलोकन करें, जिसमें तीव्र पुनरावृति के लिए एक लाइव प्रीव्यू पेन भी हो।
पैकेज प्रबंधन
CRAN, Bioconductor, और GitHub से R पैकेज को सीधे IDE से स्वचालित डिपेंडेंसी रिज़ॉल्यूशन के साथ इंस्टॉल और मैनेज करें।
बिल्ट-इन Git इंटीग्रेशन
बिल्ट-इन गिट और एसवीएन सपोर्ट के साथ IDE छोड़े बिना संस्करण-नियंत्रण स्क्रिप्ट्स, विश्लेषण और प्रोजेक्ट्स।
आपको RStudio Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।