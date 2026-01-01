RStudio सर्वर, RStudio IDE का वेब-आधारित वर्ज़न है, जो R प्रोग्रामिंग भाषा के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यह पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है, डेटा साइंटिस्ट, सांख्यिकीविदों और शोधकर्ताओं को वही फीचर-रिच R एनवायरनमेंट देता है जो उनके पास स्थानीय डेस्कटॉप पर होगा — स्क्रिप्ट एडिटर, कंसोल, प्लॉट व्यूअर, पैकेज मैनेजर और एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर — बिना R या RStudio को प्रत्येक यूज़र की मशीन पर इंस्टॉल किए जाने की आवश्यकता के।

VPS पर RStudio सर्वर को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को समर्पित CPU और मेमोरी द्वारा समर्थित एक स्थायी R एनवायरनमेंट देता है। विश्लेषण, पैकेज इंस्टॉलेशन और बड़े डेटासेट सर्वर पर रहते हैं, बजाय स्थानीय मशीन संसाधनों का उपभोग करने के, जिससे किसी भी डिवाइस से कंप्यूट-इंटेंसिव R वर्कलोड चलाना व्यावहारिक हो जाता है।