1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Super Productivity डिप्लॉय करें।
उन्नत कार्य प्रबंधक जो टू-डू सूचियों, समय ट्रैकिंग, पोमोडोरो टाइमर, और Jira, GitHub, तथा GitLab के साथ एकीकरण को एक ही टूल में जोड़ता है।
Super Productivity के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Super Productivity के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
सुपर प्रोडक्टिविटी कार्य प्रबंधन, समय ट्रैकिंग और डेवलपर टूल इंटीग्रेशन को एक ही एप्लिकेशन में एकीकृत करती है। यह संरचित कार्य सूचियों को पोमोडोरो-आधारित टाइमबॉक्सिंग, स्वचालित टाइमशीट जनरेशन और Jira, GitHub, GitLab, और Trello के साथ सीधे इंटीग्रेशन के साथ जोड़ती है — ताकि असाइन किए गए इश्यू मैन्युअल एंट्री के बिना आपकी कार्य सूची में आ जाएं और वर्क लॉग स्वचालित रूप से सिंक हो जाएं।
अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग सुपर प्रोडक्टिविटी को किसी भी ब्राउज़र से डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल किए बिना एक्सेस करने योग्य बनाती है, जबकि आपके कार्य डेटा, क्लाइंट विवरण और कार्य पैटर्न को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है। कोई एनालिटिक्स नहीं, कोई टेलीमेट्री नहीं, और कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं।
Super Productivity की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत टाइम ट्रैकिंग
स्वचालित टाइमशीट जनरेशन के साथ प्रत्येक कार्य के लिए समय ट्रैक करें — क्लाइंट बिलिंग, स्प्रिंट रिपोर्टिंग और यह समझने के लिए आदर्श है कि आपका समय कहाँ खर्च होता है।
पोमोडोरो टाइमर
कॉन्फ़िगर करने योग्य काम और ब्रेक अंतराल के साथ पोमोडोरो तकनीक का अंतर्निहित समर्थन, साथ ही फोकस बनाए रखने और बर्नआउट को रोकने के लिए रिमाइंडर।
Jira और GitHub सिंक
असाइन किए गए Jira टिकट और GitHub इश्यू को अपनी टास्क लिस्ट में ऑटो-इंपोर्ट करें और प्रोजेक्ट टूल्स को सिंक में रखने के लिए वर्क लॉग्स वापस भेजें।
उपकार्य और प्रोजेक्ट्स
काम को पदानुक्रमित सबटास्क, प्रोजेक्ट्स और कलर-कोडेड टैग्स के साथ व्यवस्थित करें ताकि जटिल पहलें संरचित और प्रबंधनीय रहें।
उत्पादकता मापदंड
पूरे किए गए कार्यों, फोकस समय और समय के साथ दैनिक पैटर्न को ट्रैक करता है ताकि आप वर्कफ़्लो बाधाओं की पहचान कर सकें और अपनी आदतों में सुधार कर सकें।
आपको Super Productivity को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।