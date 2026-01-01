WhoDB एक तेज़, हल्का डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो आपको एक सिंगल वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से कई डेटाबेस सिस्टम को एक्सप्लोर और क्वेरी करने देता है। यह PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, और ClickHouse को सपोर्ट करता है, जिससे यह डेवलपर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक बहुमुखी विकल्प बन जाता है जो विभिन्न डेटा स्टैक पर काम करते हैं।

WhoDB सरलता और गति पर केंद्रित है: सीधे UI से अपने डेटाबेस से कनेक्ट करें, क्वेरी चलाएं, टेबल ब्राउज़ करें, और डेटा का निरीक्षण करें — किसी जटिल कॉन्फ़िगरेशन या भारी क्लाइंट सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। वैकल्पिक रूप से OpenAI या Ollama जैसे AI मॉडल को इंटीग्रेट करें ताकि इंटरफ़ेस के भीतर सीधे प्राकृतिक भाषा से क्वेरी जनरेट की जा सकें।