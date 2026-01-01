WhoDB को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
हल्का वेब-आधारित डेटाबेस एक्सप्लोरर Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis और अन्य के लिए।
WhoDB के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WhoDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WhoDB एक तेज़, हल्का डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो आपको एक सिंगल वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से कई डेटाबेस सिस्टम को एक्सप्लोर और क्वेरी करने देता है। यह PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch, और ClickHouse को सपोर्ट करता है, जिससे यह डेवलपर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक बहुमुखी विकल्प बन जाता है जो विभिन्न डेटा स्टैक पर काम करते हैं।
WhoDB सरलता और गति पर केंद्रित है: सीधे UI से अपने डेटाबेस से कनेक्ट करें, क्वेरी चलाएं, टेबल ब्राउज़ करें, और डेटा का निरीक्षण करें — किसी जटिल कॉन्फ़िगरेशन या भारी क्लाइंट सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। वैकल्पिक रूप से OpenAI या Ollama जैसे AI मॉडल को इंटीग्रेट करें ताकि इंटरफ़ेस के भीतर सीधे प्राकृतिक भाषा से क्वेरी जनरेट की जा सकें।
WhoDB की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-डेटाबेस सपोर्ट
एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस से पोस्टग्रेएसक्यूएल, मायएसक्यूएल, मारियाडीबी, एसक्यूलाइट, मोंगोडीबी, रेडिस, इलास्टिकसर्च और क्लिकहाउस से कनेक्ट करें।
AI-सहायता प्राप्त क्वेरीज़
एडिटर में सीधे प्राकृतिक-भाषा प्रॉम्प्ट्स से SQL और NoSQL क्वेरीज़ जनरेट करने के लिए OpenAI, Anthropic, या एक स्थानीय Ollama मॉडल का उपयोग करें।
टेबल ब्राउज़िंग और एडिटिंग
तालिकाओं और संग्रहों में पंक्तियों को ब्राउज़ करें, फ़िल्टर करें, पेजिंग करें और संपादित करें, जिससे नियमित डेटा निरीक्षण और सुधार तेज़ और सहजज्ञ हो जाते हैं।
हल्का डिप्लॉयमेंट
एकल डॉकर कंटेनर के रूप में शिप होता है बिना किसी बाहरी निर्भरता के, इसलिए यह सेकंडों में शुरू हो जाता है और आपके VPS में न्यूनतम ओवरहेड जोड़ता है।
आपको WhoDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।