एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में ज़ेन डिप्लॉय करें।
मार्कडाउन सपोर्ट, BM25 फुल-टेक्स्ट सर्च और ऑफ़लाइन PWA एक्सेस के साथ न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड नोट लेने वाला ऐप।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Zen के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Zen एक न्यूनतम स्व-होस्टेड नोट लेने वाला एप्लिकेशन है जिसे एक हल्के Go बाइनरी के रूप में बनाया गया है जो केवल लगभग 20MB मेमोरी का उपयोग करता है। नोट्स SQLite में मार्कडाउन के रूप में संग्रहीत होते हैं जिसमें BM25 फुल-टेक्स्ट सर्च, टैग-आधारित संगठन, कोड ब्लॉक सिंटैक्स हाइलाइटिंग और तेज़ नेविगेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं।
VPS पर Zen को स्व-होस्ट करने से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी नोट्स निजी रहते हैं, बिना किसी क्लाउड सिंक शुल्क या तीसरे पक्ष की पहुँच के। ऑफ़लाइन PWA सपोर्ट का मतलब है कि नोट्स इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी एक्सेस किए जा सकते हैं, और न्यूनतम संसाधन पदचिह्न Zen को एक छोटे VPS पर अन्य सेवाओं के साथ आराम से चलाने की अनुमति देता है।
Zen की मुख्य विशेषताएं
मार्कडाउन नोट्स
मानक मार्कडाउन में कोड ब्लॉक सपोर्ट, फॉर्मेटिंग शॉर्टकट और एक स्वच्छ प्रीव्यू मोड के साथ नोट्स लिखें।
BM25 पूर्ण-पाठ खोज
BM25 रैंक वाली फुल-टेक्स्ट सर्च का उपयोग करके नोट्स तुरंत ढूंढें, जो सबसे प्रासंगिक परिणाम पहले दिखाती है।
टैग संगठन
कठोर फ़ोल्डर पदानुक्रम के बिना लचीले वर्गीकरण के लिए टैग्स के साथ नोट्स व्यवस्थित करें।
ऑफलाइन PWA
ज़ेन को एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉल करें ताकि आप इंटरनेट कनेक्शन के बिना अपने नोट्स को ऑफ़लाइन एक्सेस कर सकें।
मिनिमल संसाधन उपयोग
एकल Go बाइनरी के रूप में निर्मित, ~20MB रैम का उपयोग करते हुए, ज़ेन अन्य सेवाओं के साथ सबसे छोटे VPS पर भी कुशलता से चलता है।
आपको Zen को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।