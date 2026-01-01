Zen एक न्यूनतम स्व-होस्टेड नोट लेने वाला एप्लिकेशन है जिसे एक हल्के Go बाइनरी के रूप में बनाया गया है जो केवल लगभग 20MB मेमोरी का उपयोग करता है। नोट्स SQLite में मार्कडाउन के रूप में संग्रहीत होते हैं जिसमें BM25 फुल-टेक्स्ट सर्च, टैग-आधारित संगठन, कोड ब्लॉक सिंटैक्स हाइलाइटिंग और तेज़ नेविगेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं।

VPS पर Zen को स्व-होस्ट करने से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी नोट्स निजी रहते हैं, बिना किसी क्लाउड सिंक शुल्क या तीसरे पक्ष की पहुँच के। ऑफ़लाइन PWA सपोर्ट का मतलब है कि नोट्स इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी एक्सेस किए जा सकते हैं, और न्यूनतम संसाधन पदचिह्न Zen को एक छोटे VPS पर अन्य सेवाओं के साथ आराम से चलाने की अनुमति देता है।