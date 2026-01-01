SnappyMail एक आधुनिक, हल्का वेबमेल क्लाइंट है जो आपको एक स्वच्छ ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से किसी भी IMAP ईमेल अकाउंट तक पहुँचने देता है। यह RainLoop का एक मेंटेन किया गया फोर्क है, जिसे परफॉरमेंस के लिए फिर से बनाया गया है — इसका जावास्क्रिप्ट पेलोड मूल की तुलना में लगभग 66% छोटा है, जिसका अर्थ है धीमी कनेक्शन पर भी तेज़ी से लोड होने का समय। SnappyMail कई IMAP अकाउंट्स, PGP एन्क्रिप्शन, सीव मेल फ़िल्टर, डार्क मोड और पूर्ण कीबोर्ड नेविगेशन को सपोर्ट करता है।

अपने VPS पर SnappyMail को सेल्फ-होस्ट करना आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक निजी ब्राउज़र-आधारित मेल क्लाइंट स्थापित करता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी टेलीमेट्री, कोई विज्ञापन और किसी बाहरी सेवा से किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। आपके ईमेल क्रेडेंशियल केवल आपके सर्वर पर स्टोर किए जाते हैं और केवल आपके VPS और आपके मौजूदा मेल प्रोवाइडर के बीच ट्रांसमिट किए जाते हैं।