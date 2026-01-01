1-क्लिक इंस्टॉलेशन में SnappyMail डिप्लॉय करें।
किसी भी ब्राउज़र से IMAP ईमेल अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए हल्का सेल्फ-होस्टेड वेबमेल क्लाइंट, जिसमें कोई ट्रैकिंग या विज्ञापन नहीं है।
SnappyMail के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SnappyMail के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SnappyMail एक आधुनिक, हल्का वेबमेल क्लाइंट है जो आपको एक स्वच्छ ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से किसी भी IMAP ईमेल अकाउंट तक पहुँचने देता है। यह RainLoop का एक मेंटेन किया गया फोर्क है, जिसे परफॉरमेंस के लिए फिर से बनाया गया है — इसका जावास्क्रिप्ट पेलोड मूल की तुलना में लगभग 66% छोटा है, जिसका अर्थ है धीमी कनेक्शन पर भी तेज़ी से लोड होने का समय। SnappyMail कई IMAP अकाउंट्स, PGP एन्क्रिप्शन, सीव मेल फ़िल्टर, डार्क मोड और पूर्ण कीबोर्ड नेविगेशन को सपोर्ट करता है।
अपने VPS पर SnappyMail को सेल्फ-होस्ट करना आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक निजी ब्राउज़र-आधारित मेल क्लाइंट स्थापित करता है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी टेलीमेट्री, कोई विज्ञापन और किसी बाहरी सेवा से किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। आपके ईमेल क्रेडेंशियल केवल आपके सर्वर पर स्टोर किए जाते हैं और केवल आपके VPS और आपके मौजूदा मेल प्रोवाइडर के बीच ट्रांसमिट किए जाते हैं।
SnappyMail की मुख्य विशेषताएं
एकाधिक IMAP अकाउंट्स
एक ही SnappyMail सेशन से कितने भी IMAP अकाउंट्स के बीच कनेक्ट करें और स्विच करें, जिसमें Gmail, Outlook, Fastmail, या सेल्फ-होस्टेड मेल सर्वर शामिल हैं।
PGP एन्क्रिप्शन
PGP-एन्क्रिप्टेड संदेश सीधे ब्राउज़र में लिखें और पढ़ें, बिना मेल क्लाइंट एक्सटेंशन इंस्टॉल किए या इंटरफ़ेस के बाहर कुंजियों का प्रबंधन किए।
सीव फ़िल्टर संपादक
स्नैपीमेल में सीधे सर्वर-साइड सीव मेल फ़िल्टरिंग नियम लिखें और प्रबंधित करें, क्लाइंट-साइड नियमों के बिना फ़ोल्डर सॉर्टिंग और मैसेज हैंडलिंग को स्वचालित करते हुए।
कोई ट्रैकिंग या विज्ञापन नहीं
SnappyMail में कोई एनालिटिक्स, कोई सोशल मीडिया बटन और कोई थर्ड-पार्टी स्क्रिप्ट नहीं है — मेल सामग्री और मेटाडेटा पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं।
डार्क मोड और थीम्स
बिल्ट-इन डार्क मोड और कई थीम विकल्प उपयोगकर्ताओं को ब्राउज़र एक्सटेंशन या कस्टम CSS ओवरराइड के बिना इंटरफ़ेस को निजीकृत करने की सुविधा देते हैं।
आपको SnappyMail को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।