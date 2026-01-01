ट्रिप एक सेल्फ-होस्टेड मिनिमलिस्ट मैप ट्रैकर और ट्रिप प्लानर है जो आपको इंटरैक्टिव मैप्स पर रुचि के स्थानों को इकट्ठा करने और उन्हें संरचित मल्टी-डे यात्रा कार्यक्रमों में बदलने की सुविधा देता है। एक स्वच्छ, व्याकुलता-मुक्त इंटरफ़ेस के इर्द-गिर्द निर्मित, यह उन दो गतिविधियों पर केंद्रित है जिन्हें यात्री वास्तव में दोहराते हैं: घूमने लायक जगहों को चिह्नित करना और उन्हें तारीखों, नोट्स और अटैचमेंट के साथ यात्राओं में व्यवस्थित करना।

अपने स्वयं के VPS पर ट्रिप चलाने से हर POI, यात्रा कार्यक्रम और यात्रा साथी लिंक आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। कोई टेलीमेट्री नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है, और कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड नहीं है — आपके गंतव्य और यात्रा योजनाएं कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाती हैं, जबकि OIDC इंटीग्रेशन आपको ट्रिप को मौजूदा सिंगल साइन-ऑन सेटअप से कनेक्ट करने देता है जब आप चाहें।