Trip को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ डिप्लॉय करें।
रुचि के स्थानों और बहु-दिवसीय यात्रा कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिए एक न्यूनतम स्वयं-होस्टेड मैप ट्रैकर और ट्रिप प्लानर।
Trip के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Trip के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ट्रिप एक सेल्फ-होस्टेड मिनिमलिस्ट मैप ट्रैकर और ट्रिप प्लानर है जो आपको इंटरैक्टिव मैप्स पर रुचि के स्थानों को इकट्ठा करने और उन्हें संरचित मल्टी-डे यात्रा कार्यक्रमों में बदलने की सुविधा देता है। एक स्वच्छ, व्याकुलता-मुक्त इंटरफ़ेस के इर्द-गिर्द निर्मित, यह उन दो गतिविधियों पर केंद्रित है जिन्हें यात्री वास्तव में दोहराते हैं: घूमने लायक जगहों को चिह्नित करना और उन्हें तारीखों, नोट्स और अटैचमेंट के साथ यात्राओं में व्यवस्थित करना।
अपने स्वयं के VPS पर ट्रिप चलाने से हर POI, यात्रा कार्यक्रम और यात्रा साथी लिंक आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है। कोई टेलीमेट्री नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है, और कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड नहीं है — आपके गंतव्य और यात्रा योजनाएं कभी भी आपके सर्वर से बाहर नहीं जाती हैं, जबकि OIDC इंटीग्रेशन आपको ट्रिप को मौजूदा सिंगल साइन-ऑन सेटअप से कनेक्ट करने देता है जब आप चाहें।
Trip की मुख्य विशेषताएं
इंटरैक्टिव POI मैप्स
तेज़, मोबाइल-फ्रेंडली अन्वेषण के लिए लीफ़लेट पर निर्मित कस्टमाइज़ करने योग्य मैप टाइल्स पर रुचि के बिंदुओं को जोड़ें, वर्गीकृत करें और फ़िल्टर करें।
बहु-दिवसीय यात्रा कार्यक्रम
POI को नोट्स, लागत और अटैचमेंट के साथ दिन-प्रतिदिन की यात्रा योजनाओं में समूहित करें ताकि पूरी योजना एक ही जगह पर रहे।
यात्रा सहयोग
यात्रा साथियों के साथ यात्राएं साझा करें ताकि हर कोई एक ही यात्रा कार्यक्रम और अपडेट देख सके, चैट थ्रेड्स या स्प्रेडशीट को संभाले बिना।
OIDC सिंगल साइन-ऑन
वैकल्पिक OpenID Connect लॉगिन आपको एक अलग Trip खाते को प्रबंधित करने के बजाय आपके मौजूदा पहचान प्रदाता का फिर से उपयोग करने की सुविधा देता है।
पहले से गोपनीयता
कोई टेलीमेट्री, ट्रैकिंग या विज्ञापन नहीं — हर जगह, फोटो और यात्रा आपके VPS पर आपके सीधे नियंत्रण में रहते हैं।
हल्का SQLite
एकल कंटेनर, जो एसक्यूलाइट द्वारा समर्थित है और जिसमें एक सिंगल स्टोरेज वॉल्यूम है, जिससे बैकअप और माइग्रेशन एक सीधा फ़ाइल कॉपी बन जाता है।
आपको Trip को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।