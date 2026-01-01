Karakeep एक आधुनिक, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है जिसे व्यापक सूचना संग्रह के लिए डिज़ाइन किया गया है। URLs सेव करने के अलावा, यह नोट्स, इमेजेस, PDF और पूरे पेज के कॉन्टेंट को स्वचालित मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन के साथ कैप्चर करता है। AI-संचालित टैगिंग और सम्मराइज़ेशन — OpenAI या लोकल Ollama मॉडल के माध्यम से — आपके कलेक्शन को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करता है, जबकि Meilisearch-संचालित फुल-टेक्स्ट सर्च हजारों सेव किए गए आइटमों के साथ भी खोज को तुरंत संभव बनाता है।

अपने खुद के VPS पर Karakeep को सेल्फ-होस्ट करना आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री और सेव किए गए कॉन्टेंट को पूरी तरह से प्राइवेट रखता है। कोई प्रति-बुकमार्क शुल्क नहीं है, कोई स्टोरेज कोटा नहीं है, और आपके डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं है। Chrome और Firefox के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन और iOS और Android के लिए मोबाइल ऐप आपके सभी डिवाइसों पर सब कुछ सिंक में रखते हैं।