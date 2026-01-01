एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Karakeep डिप्लॉय करें
लिंक्स, नोट्स और PDF के लिए AI-संचालित टैगिंग, फुल-टेक्स्ट सर्च और पेज आर्काइवल के साथ सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Karakeep के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Karakeep एक आधुनिक, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है जिसे व्यापक सूचना संग्रह के लिए डिज़ाइन किया गया है। URLs सेव करने के अलावा, यह नोट्स, इमेजेस, PDF और पूरे पेज के कॉन्टेंट को स्वचालित मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन के साथ कैप्चर करता है। AI-संचालित टैगिंग और सम्मराइज़ेशन — OpenAI या लोकल Ollama मॉडल के माध्यम से — आपके कलेक्शन को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करता है, जबकि Meilisearch-संचालित फुल-टेक्स्ट सर्च हजारों सेव किए गए आइटमों के साथ भी खोज को तुरंत संभव बनाता है।
अपने खुद के VPS पर Karakeep को सेल्फ-होस्ट करना आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री और सेव किए गए कॉन्टेंट को पूरी तरह से प्राइवेट रखता है। कोई प्रति-बुकमार्क शुल्क नहीं है, कोई स्टोरेज कोटा नहीं है, और आपके डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुंच नहीं है। Chrome और Firefox के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन और iOS और Android के लिए मोबाइल ऐप आपके सभी डिवाइसों पर सब कुछ सिंक में रखते हैं।
Karakeep की मुख्य विशेषताएं
AI द्वारा संचालित टैगिंग
OpenAI या स्थानीय रूप से चल रहे Ollama मॉडल का उपयोग करके सहेजे गए आइटम को स्वचालित रूप से टैग और सारांशित करें — किसी मैन्युअल संगठन की आवश्यकता नहीं है।
फुल-टेक्स्ट सर्च
Meilisearch सभी सहेजी गई सामग्री को इंडेक्स करता है, जिसमें संग्रहीत पेज और PDF शामिल हैं, ताकि आप अपने संग्रह में कुछ भी मिलीसेकंड में ढूंढ सकें।
पृष्ठ संग्रहण और OCR
पूरे पेज की सामग्री को सुरक्षित रखें, भले ही मूल स्रोत गायब हो जाएं, और बिल्ट-इन ओसीआर का उपयोग करके छवियों से खोजने योग्य टेक्स्ट निकालें।
ब्राउज़र और मोबाइल सिंक
क्रोम या फ़ायरफ़ॉक्स एक्सटेंशन से एक क्लिक में बुकमार्क सहेजें, और ऑटोमैटिक सिंक के साथ आईओएस और एंड्रॉइड ऐप्स से अपने पूरे संग्रह तक पहुंचें।
RSS फ़ीड इंपोर्ट
RSS फ़ीड से सामग्री को स्वचालित रूप से व्यवस्थित संग्रहों में आयात करें, जिससे आपका नॉलेज बेस मैन्युअल सेविंग के बिना अपडेट रहे।
आपको Karakeep को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।