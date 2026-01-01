Meilisearch एक बहुत तेज़, ओपन-सोर्स सर्च इंजन है जिसे Rust में लिखा गया है जो 50ms से भी कम समय में प्रासंगिक परिणाम देता है, जिसमें बिल्ट-इन टाइपो टॉलरेंस, फेसेटेड फिल्टरिंग और कस्टमाइज़ेबल रैंकिंग शामिल है — यह सब एक साधारण REST API के माध्यम से होता है। यह स्मार्ट डिफॉल्ट्स के साथ तुरंत काम करना शुरू कर देता है, जिससे ई-कॉमर्स स्टोर, डॉक्यूमेंटेशन साइट्स और SaaS ऐप्लिकेशंस में शक्तिशाली सर्च जोड़ना आसान हो जाता है।

अपने खुद के VPS पर Meilisearch होस्ट करने से आपको लोड के तहत लगातार 50ms से कम परफॉरमेंस के लिए समर्पित CPU और मेमोरी मिलती है, एक निश्चित लागत पर असीमित डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग, और किसी प्रबंधित सर्च सेवा पर निर्भर हुए बिना सुरक्षा और कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा नियंत्रण मिलता है।