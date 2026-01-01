1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Meilisearch डिप्लॉय करें।
रस्ट में निर्मित ओपन-सोर्स सर्च इंजन जो 50 मिलीसेकंड से भी कम समय में टाइपो-टॉलरेंट परिणाम प्रदान करता है।
Meilisearch के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Meilisearch के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Meilisearch एक बहुत तेज़, ओपन-सोर्स सर्च इंजन है जिसे Rust में लिखा गया है जो 50ms से भी कम समय में प्रासंगिक परिणाम देता है, जिसमें बिल्ट-इन टाइपो टॉलरेंस, फेसेटेड फिल्टरिंग और कस्टमाइज़ेबल रैंकिंग शामिल है — यह सब एक साधारण REST API के माध्यम से होता है। यह स्मार्ट डिफॉल्ट्स के साथ तुरंत काम करना शुरू कर देता है, जिससे ई-कॉमर्स स्टोर, डॉक्यूमेंटेशन साइट्स और SaaS ऐप्लिकेशंस में शक्तिशाली सर्च जोड़ना आसान हो जाता है।
अपने खुद के VPS पर Meilisearch होस्ट करने से आपको लोड के तहत लगातार 50ms से कम परफॉरमेंस के लिए समर्पित CPU और मेमोरी मिलती है, एक निश्चित लागत पर असीमित डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग, और किसी प्रबंधित सर्च सेवा पर निर्भर हुए बिना सुरक्षा और कॉन्फ़िगरेशन पर पूरा नियंत्रण मिलता है।
Meilisearch की मुख्य विशेषताएं
50ms से कम परिणाम
Rust-आधारित इंजन लाखों दस्तावेज़ों में भी 50 मिलीसेकंड से कम समय में खोज परिणाम देता है।
बिल्ट-इन टाइपो टॉलरेंस
उपयोगकर्ताओं को वह मिल जाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, भले ही वर्तनी गलत हो — स्मार्ट वर्तनी सुधार को सक्रिय करने के लिए किसी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
फेसेटेड फ़िल्टरिंग
शक्तिशाली फ़िल्टर और पहलू उपयोगकर्ताओं को श्रेणी, कीमत, टैग, या किसी भी कस्टम विशेषता के आधार पर खोज परिणामों को परिष्कृत करने में सक्षम बनाते हैं।
सरल REST API
JavaScript, Python, PHP, Go, और बहुत कुछ के लिए व्यापक SDKs किसी भी स्टैक के लिए इंटीग्रेशन को आसान बनाते हैं।
रीयल-टाइम इंडेक्सिंग
दस्तावेज़ जोड़े जाने के तुरंत बाद खोजे जा सकते हैं, बिना किसी पुनर्निर्माण देरी या मैन्युअल इंडेक्स रीफ्रेश के।
आपको Meilisearch को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।