pgAdmin PostgreSQL के लिए सबसे लोकप्रिय और फीचर-रिच ओपन-सोर्स एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे PostgreSQL कम्युनिटी द्वारा मेंटेन किया जाता है। वेब एडिशन (pgAdmin 4) एक या कई Postgres सर्वर को प्रबंधित करने के लिए एक पॉलिश किया हुआ ब्राउज़र-आधारित इंटरफेस प्रदान करता है — स्कीमा डिज़ाइन, ऑटो-कम्प्लीट और एक्सप्लेन प्लान्स के साथ क्वेरी डेवलपमेंट, बैकअप और रीस्टोर, रोल और ग्रांट प्रबंधन, रेप्लिकेशन मॉनिटरिंग, और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में फुल-टेक्स्ट सर्च।

अपने VPS पर pgAdmin को सेल्फ-होस्ट करने से DBAs और डेवलपर्स को एक केंद्रीकृत Postgres प्रबंधन कंसोल मिलता है जिसे डेस्कटॉप ऐप्लिकेशन इंस्टॉल किए बिना, ब्राउज़र के साथ कहीं से भी ऐक्सेस किया जा सकता है। pgAdmin को किसी भी पहुंच योग्य Postgres इंस्टेंस से कनेक्ट करें — लोकल कंटेनर्स, क्लाउड-होस्टेड RDS या Cloud SQL, या रिमोट Postgres सर्वर — और उन सभी को एक सिंगल वेब UI से प्रबंधित करें।