एक क्लिक में pgAdmin डिप्लॉय करें।
PostgreSQL के लिए ओपन-सोर्स प्रशासन और विकास प्लेटफॉर्म — Postgres डेटाबेस के लिए सबसे लोकप्रिय ग्राफिकल प्रबंधन टूल।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप pgAdmin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
pgAdmin PostgreSQL के लिए सबसे लोकप्रिय और फीचर-रिच ओपन-सोर्स एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे PostgreSQL कम्युनिटी द्वारा मेंटेन किया जाता है। वेब एडिशन (pgAdmin 4) एक या कई Postgres सर्वर को प्रबंधित करने के लिए एक पॉलिश किया हुआ ब्राउज़र-आधारित इंटरफेस प्रदान करता है — स्कीमा डिज़ाइन, ऑटो-कम्प्लीट और एक्सप्लेन प्लान्स के साथ क्वेरी डेवलपमेंट, बैकअप और रीस्टोर, रोल और ग्रांट प्रबंधन, रेप्लिकेशन मॉनिटरिंग, और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में फुल-टेक्स्ट सर्च।
अपने VPS पर pgAdmin को सेल्फ-होस्ट करने से DBAs और डेवलपर्स को एक केंद्रीकृत Postgres प्रबंधन कंसोल मिलता है जिसे डेस्कटॉप ऐप्लिकेशन इंस्टॉल किए बिना, ब्राउज़र के साथ कहीं से भी ऐक्सेस किया जा सकता है। pgAdmin को किसी भी पहुंच योग्य Postgres इंस्टेंस से कनेक्ट करें — लोकल कंटेनर्स, क्लाउड-होस्टेड RDS या Cloud SQL, या रिमोट Postgres सर्वर — और उन सभी को एक सिंगल वेब UI से प्रबंधित करें।
pgAdmin की मुख्य विशेषताएं
बहु-सर्वर प्रबंधन
एक ही वेब इंटरफ़ेस से किसी भी संख्या में PostgreSQL सर्वर से कनेक्ट करें और उन्हें प्रबंधित करें, जिन्हें टैग किए गए मेटाडेटा के साथ सर्वर समूहों में व्यवस्थित किया गया है।
ऑटो-कम्प्लीट के साथ क्वेरी टूल
सिंटैक्स हाइलाइटिंग, टेबल और कॉलम के नामों पर ऑटो-कंप्लीट, क्वेरी हिस्ट्री और ग्राफिकल EXPLAIN प्लान विज़ुअलाइज़ेशन के साथ पूर्ण विशेषताओं वाला SQL एडिटर।
स्कीमा डिज़ाइनर
क्लिक-टू-एडिट डायलॉग्स के साथ ट्री नेविगेटर के माध्यम से डेटाबेस, स्कीमा, टेबल्स, व्यूज़, फंक्शन्स, सीक्वेंस और इंडेक्स को ब्राउज़ और एडिट करें।
ERD डायग्राम्स
मौजूदा स्कीमा से इंटरैक्टिव एंटिटी-रिलेशनशिप डायग्राम बनाएँ, या डेटाबेस में बदलाव लागू करने से पहले नए स्कीमा को विज़ुअली डिज़ाइन करें।
बैकअप और रिस्टोर
फॉर्मेट विकल्पों, कंप्रेशन स्तरों और प्रति-टेबल चयन के साथ सीधे UI से pg_dump और pg_restore ऑपरेशंस चलाएं।
रोल और ग्रांट मैनेजमेंट
दृश्य रूप से भूमिकाएँ बनाएँ, समूह सदस्यताएँ प्रबंधित करें, और डेटाबेस तथा स्कीमा में ऑब्जेक्ट-स्तर की अनुमतियाँ प्रदान या रद्द करें।
आपको pgAdmin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।