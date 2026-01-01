Nuclio रियल-टाइम इवेंट और डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक हाई-परफॉरमेंस ओपन-सोर्स सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है। यह आपके कोड को ऐसे फंक्शन के रूप में चलाता है जो HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS और शेड्यूल्ड क्रॉन जॉब्स जैसे ट्रिगर्स की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रतिक्रिया करते हैं — और मांग के आधार पर प्रत्येक फंक्शन को स्वचालित रूप से ऊपर और नीचे स्केल करता है। फंक्शन समर्पित कंटेनरों में चलते हैं जिन्हें सीधे ब्राउज़र डैशबोर्ड से बनाया और डिप्लॉय किया जाता है।

सामान्य ऑटोमेशन टूल्स के विपरीत, Nuclio को गति के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मशीन-लर्निंग इन्फरेंस के लिए वैकल्पिक GPU एक्सेलेरेशन के साथ प्रति प्रक्रिया प्रति सेकंड सैकड़ों-हजारों इवेंट्स को प्रोसेस करता है। अपने स्वयं के VPS पर Nuclio को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी डेटा पाइपलाइन, मॉडल और इवेंट सोर्स आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें कोई प्रति-इनवोकेशन क्लाउड शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है।