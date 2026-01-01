अपने Spotify को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
विस्तृत चार्ट, इतिहास और विस्तृत विश्लेषण के साथ स्व-होस्टेड Spotify सुनने के आँकड़ों का डैशबोर्ड।
Your Spotify के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Your Spotify के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
आपका Spotify एक सेल्फ-होस्टेड एनालिटिक्स डैशबोर्ड है जो आपकी पूरी Spotify सुनने की हिस्ट्री को ट्रैक करता है और इसे विस्तृत चार्ट्स के माध्यम से विज़ुअलाइज़ करता है: समय के साथ टॉप आर्टिस्ट और ट्रैक, प्रति दिन और प्रति घंटे सुनने का समय, शैली वितरण, एल्बम रोटेशन, और वर्षों में ऐतिहासिक रुझान। Spotify Wrapped के विपरीत, जो साल में केवल एक बार आता है, आपका Spotify आपको मांग पर उतनी ही गहरी जानकारी देता है, आपकी पसंद की किसी भी समय सीमा के लिए।
VPS पर आपका Spotify सेल्फ-होस्ट करने से आपके नियंत्रण वाले डेटाबेस में हर प्ले, लाइक और स्किप रहता है — Spotify के अपने डेटा एक्सपोर्ट 50 सबसे हाल के ट्रैक तक सीमित हैं, लेकिन आपका Spotify लगातार API को पोल करता है और एक पूरा व्यक्तिगत सुनने का संग्रह बनाता है जो इंस्टेंस चलने तक बढ़ता रहता है।
Your Spotify की मुख्य विशेषताएं
निरंतर इतिहास कैप्चर
Spotify API को हर कुछ सेकंड में पोल करता है ताकि हर प्ले को रिकॉर्ड किया जा सके, जिसमें छोड़े गए ट्रैक और आंशिक लिसन शामिल हैं — यह Spotify जो एक्सपोर्ट करता है, उससे कहीं ज़्यादा है।
शीर्ष कलाकार, ट्रैक और एल्बम
कॉन्फ़िगर करने योग्य समय सीमाएँ आपके सबसे ज़्यादा चलाए गए कंटेंट को प्ले काउंट, सुनने के समय या पहली बार खोजे गए कंटेंट के आधार पर दर्शाती हैं।
सुनने के पैटर्न और रुझान
हीटमैप और चार्ट दर्शाते हैं कि आप सबसे ज़्यादा कब सुनते हैं — दिन का समय, सप्ताह का दिन, मासिक रुझान, और साल-दर-साल की तुलनाएँ।
विधा और भाव विश्लेषण
Spotify के ट्रैक ऑडियो फीचर्स और शैली टैग्स को चार्ट्स में संकलित करता है, जो यह दर्शाते हैं कि समय के साथ आपकी पसंद कैसे बदलती है।
बहु-उपयोगकर्ता डैशबोर्ड
प्रत्येक उपयोगकर्ता OAuth के माध्यम से अपना Spotify अकाउंट कनेक्ट करता है ताकि परिवार एक सर्वर पर अपनी सुनने की गतिविधि को अलग-अलग ट्रैक कर सकें।
आपको Your Spotify को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।