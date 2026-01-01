आपका Spotify एक सेल्फ-होस्टेड एनालिटिक्स डैशबोर्ड है जो आपकी पूरी Spotify सुनने की हिस्ट्री को ट्रैक करता है और इसे विस्तृत चार्ट्स के माध्यम से विज़ुअलाइज़ करता है: समय के साथ टॉप आर्टिस्ट और ट्रैक, प्रति दिन और प्रति घंटे सुनने का समय, शैली वितरण, एल्बम रोटेशन, और वर्षों में ऐतिहासिक रुझान। Spotify Wrapped के विपरीत, जो साल में केवल एक बार आता है, आपका Spotify आपको मांग पर उतनी ही गहरी जानकारी देता है, आपकी पसंद की किसी भी समय सीमा के लिए।

VPS पर आपका Spotify सेल्फ-होस्ट करने से आपके नियंत्रण वाले डेटाबेस में हर प्ले, लाइक और स्किप रहता है — Spotify के अपने डेटा एक्सपोर्ट 50 सबसे हाल के ट्रैक तक सीमित हैं, लेकिन आपका Spotify लगातार API को पोल करता है और एक पूरा व्यक्तिगत सुनने का संग्रह बनाता है जो इंस्टेंस चलने तक बढ़ता रहता है।