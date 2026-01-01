FUXA एक ओपन-सोर्स SCADA/HMI/डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी तरह से वेब के लिए बनाया गया है। ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर ब्राउज़र में चलता है, इसलिए इंजीनियर बिना किसी प्रोप्राइटरी टूलिंग को इंस्टॉल किए प्लांट मिमिक्स, डैशबोर्ड और ऑपरेटर स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं — और वही स्क्रीन ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस पर रेंडर होती हैं।

अपने स्वयं के VPS पर FUXA को सेल्फ-होस्ट करने से टैग डेटा, प्रोजेक्ट फ़ाइलें और डिवाइस क्रेडेंशियल आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जो OT वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ क्लाउड-होस्टेड SCADA शायद ही कभी एक विकल्प होता है। Node.js रनटाइम Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT और Ethernet/IP के लिए नेटिव ड्राइवर्स के साथ आता है, जिससे यह अतिरिक्त गेटवे के बिना मौजूदा PLCs और फील्ड डिवाइस से बात कर सकता है।