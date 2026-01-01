एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में FUXA डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स वेब-आधारित SCADA/HMI सॉफ्टवेयर, जिसका उपयोग रीयल-टाइम प्रक्रिया विज़ुअलाइज़ेशन डिज़ाइन करने और औद्योगिक उपकरणों से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FUXA के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FUXA एक ओपन-सोर्स SCADA/HMI/डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी तरह से वेब के लिए बनाया गया है। ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर ब्राउज़र में चलता है, इसलिए इंजीनियर बिना किसी प्रोप्राइटरी टूलिंग को इंस्टॉल किए प्लांट मिमिक्स, डैशबोर्ड और ऑपरेटर स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं — और वही स्क्रीन ब्राउज़र वाले किसी भी डिवाइस पर रेंडर होती हैं।
अपने स्वयं के VPS पर FUXA को सेल्फ-होस्ट करने से टैग डेटा, प्रोजेक्ट फ़ाइलें और डिवाइस क्रेडेंशियल आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, जो OT वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ क्लाउड-होस्टेड SCADA शायद ही कभी एक विकल्प होता है। Node.js रनटाइम Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT और Ethernet/IP के लिए नेटिव ड्राइवर्स के साथ आता है, जिससे यह अतिरिक्त गेटवे के बिना मौजूदा PLCs और फील्ड डिवाइस से बात कर सकता है।
FUXA की मुख्य विशेषताएं
वेब-आधारित संपादक
ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर के साथ सीधे ब्राउज़र में SCADA स्क्रीन, डैशबोर्ड और अलार्म डिज़ाइन करें — किसी विंडोज-ओनली इंजीनियरिंग टूलिंग की आवश्यकता नहीं है।
औद्योगिक प्रोटोकॉल
Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, और Ethernet/IP के लिए नेटिव ड्राइवर FUXA को PLCs और फील्ड डिवाइस से बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के जोड़ते हैं।
रियल-टाइम टैग्स
ऑन-स्क्रीन तत्वों को लाइव डिवाइस टैग्स से जोड़ें और ट्रेंड्स तथा रिपोर्ट्स के लिए बिल्ट-इन हिस्टोरियन सपोर्ट के साथ वास्तविक समय में मानों को अपडेट होते देखें।
अलार्म और इवेंट्स
थ्रेशोल्ड-आधारित अलार्म को स्वीकृति वर्कफ़्लो के साथ कॉन्फ़िगर करें और ऑडिट तथा घटना के बाद के विश्लेषण के लिए इवेंट हिस्ट्री को संग्रहित करें।
SVG-आधारित ग्राफिक्स
स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स ऑपरेटर एचएमआई से लेकर कंट्रोल रूम की दीवार पर लगे बड़े ओवरव्यू डैशबोर्ड तक, किसी भी डिस्प्ले आकार पर मिमिक्स को स्पष्ट रखते हैं।
स्क्रिप्टेबल लॉजिक
एप्लिकेशन को फिर से बनाए बिना गणनाओं, रूपांतरणों और सशर्त व्यवहार को संभालने के लिए कस्टम जावास्क्रिप्ट लॉजिक जोड़ें।
आपको FUXA को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।