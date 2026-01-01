एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में फ़ायरफ़ॉक्स डिप्लॉय करें।
वेब इंटरफेस के माध्यम से किसी भी डिवाइस से ऐक्सेसिबल सेल्फ-होस्टेड Firefox ब्राउज़र, जिसमें निरंतर उपलब्ध बुकमार्क, एक्सटेंशन और सेटिंग्स हैं।
Firefox के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Firefox के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Docker में Firefox आपके VPS पर एक पूर्ण-विशेषताओं वाला ब्राउज़र चलाता है और इसे वेब-आधारित GUI के माध्यम से किसी भी आधुनिक वेब ब्राउज़र पर स्ट्रीम करता है। यह आपको एक अलग ब्राउज़िंग वातावरण प्रदान करता है जो आपके लोकल डिवाइसों की सुरक्षा करता है, आपके होम IP एड्रेस को छुपाता है, और आपको एक सुसंगत ब्राउज़िंग प्रोफ़ाइल — बुकमार्क, पासवर्ड और एक्सटेंशन के साथ — बनाए रखने देता है, जिसे दुनिया में कहीं से भी ऐक्सेस किया जा सकता है।
अपने VPS पर Firefox को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके ब्राउज़िंग सेशन कभी भी किसी कमर्शियल रिमोट-डेस्कटॉप सेवा के माध्यम से प्रोसेस नहीं किए जाते हैं, जिससे सुरक्षा शोधकर्ताओं, गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं और रिमोट टीमों को उनके अपने नियंत्रण में एक निजी, हमेशा उपलब्ध ब्राउज़र मिलता है।
Firefox की मुख्य विशेषताएं
पृथक ब्राउज़िंग वातावरण
अपने स्थानीय कनेक्शन के बजाय VPS IP से ब्राउज़ करें, अपने स्थानीय सिस्टम को वेब-आधारित खतरों से बचाते हुए और अपने घर का पता छिपाते हुए।
स्थायी प्रोफाइल
बुकमार्क, हिस्ट्री, पासवर्ड और इंस्टॉल किए गए एक्सटेंशन कंटेनर रीस्टार्ट होने पर भी बने रहते हैं, जिससे आपको हर बार एक सुसंगत ब्राउज़र अनुभव मिलता है।
किसी भी डिवाइस से एक्सेस करें
अपनी ब्राउज़र सेशन किसी भी आधुनिक वेब ब्राउज़र में खोलें — एक्सेस करने वाले डिवाइस पर किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या VNC क्लाइंट की आवश्यकता नहीं।
एक्सटेंशन सहायता
किसी भी Firefox ऐड-ऑन को इंस्टॉल करें, जिसमें ऐड ब्लॉकर्स, पासवर्ड मैनेजर और प्राइवेसी टूल्स शामिल हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप लोकल Firefox इंस्टॉलेशन पर करते हैं।
ऑडियो स्ट्रीमिंग
वेब ऑडियो डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है ताकि आप रिमोट सेशन के माध्यम से मीडिया चला सकें, वीडियो देख सकें और वेब-आधारित वॉइस एप्लिकेशन का उपयोग कर सकें।
आपको Firefox को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।