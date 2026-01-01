Docker में Firefox आपके VPS पर एक पूर्ण-विशेषताओं वाला ब्राउज़र चलाता है और इसे वेब-आधारित GUI के माध्यम से किसी भी आधुनिक वेब ब्राउज़र पर स्ट्रीम करता है। यह आपको एक अलग ब्राउज़िंग वातावरण प्रदान करता है जो आपके लोकल डिवाइसों की सुरक्षा करता है, आपके होम IP एड्रेस को छुपाता है, और आपको एक सुसंगत ब्राउज़िंग प्रोफ़ाइल — बुकमार्क, पासवर्ड और एक्सटेंशन के साथ — बनाए रखने देता है, जिसे दुनिया में कहीं से भी ऐक्सेस किया जा सकता है।

अपने VPS पर Firefox को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके ब्राउज़िंग सेशन कभी भी किसी कमर्शियल रिमोट-डेस्कटॉप सेवा के माध्यम से प्रोसेस नहीं किए जाते हैं, जिससे सुरक्षा शोधकर्ताओं, गोपनीयता के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं और रिमोट टीमों को उनके अपने नियंत्रण में एक निजी, हमेशा उपलब्ध ब्राउज़र मिलता है।