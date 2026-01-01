Gitea एक हल्का, ओपन-सोर्स Git होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो टीमों को बड़े DevOps प्लेटफॉर्म के ओवरहेड के बिना एक निजी कोड होम देता है। यह एक साफ वेब इंटरफेस के माध्यम से रिपॉज़िटरी प्रबंधन, पुल रिक्वेस्ट, इश्यू ट्रैकिंग, कोड रिव्यू और SSH एक्सेस प्रदान करता है — और मामूली सर्वर संसाधनों पर आराम से चलता है।

अपने VPS पर Gitea को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका सोर्स कोड और सहयोग डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय डेटा परसिस्टेंस के लिए Gitea को एक MySQL डेटाबेस के साथ जोड़ता है और इसमें SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग शामिल है ताकि डेवलपर्स मानक Git वर्कफ्लो का उपयोग करके पुश और पुल कर सकें।