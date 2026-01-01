1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Gitea डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड गिट प्लेटफॉर्म जिसमें रिपॉजिटरीज़, इश्यू ट्रैकिंग और टीम सहयोग टूल शामिल हैं
Gitea के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Gitea के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Gitea एक हल्का, ओपन-सोर्स Git होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो टीमों को बड़े DevOps प्लेटफॉर्म के ओवरहेड के बिना एक निजी कोड होम देता है। यह एक साफ वेब इंटरफेस के माध्यम से रिपॉज़िटरी प्रबंधन, पुल रिक्वेस्ट, इश्यू ट्रैकिंग, कोड रिव्यू और SSH एक्सेस प्रदान करता है — और मामूली सर्वर संसाधनों पर आराम से चलता है।
अपने VPS पर Gitea को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका सोर्स कोड और सहयोग डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। यह डिप्लॉयमेंट विश्वसनीय डेटा परसिस्टेंस के लिए Gitea को एक MySQL डेटाबेस के साथ जोड़ता है और इसमें SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग शामिल है ताकि डेवलपर्स मानक Git वर्कफ्लो का उपयोग करके पुश और पुल कर सकें।
Gitea की मुख्य विशेषताएं
रिपॉज़िटरी प्रबंधन
पूर्ण Git रिपॉजिटरी होस्टिंग, जिसमें ब्रांच प्रोटेक्शन, मर्ज रिक्वेस्ट और कोड रिव्यू वर्कफ़्लो शामिल हैं, किसी भी आकार की टीमों के लिए उपलब्ध है।
समस्या ट्रैकिंग
लेबल, माइलस्टोन और प्रोजेक्ट बोर्ड के साथ अंतर्निहित इश्यू ट्रैकर, आपके कोड के साथ काम को व्यवस्थित करने के लिए।
एसएसएच और एचटीटीपीएस एक्सेस
डेवलपर्स बिना किसी वर्कफ़्लो बदलाव के अपने मौजूदा Git टूल्स का उपयोग करके SSH या HTTPS पर पुश और पुल कर सकते हैं।
वेबहुक्स और CI/CD
वेबहुक समर्थन और लोकप्रिय CI/CD सिस्टम के साथ एकीकरण स्वचालित टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को सक्षम करते हैं।
कम संसाधन खपत
Gitea छोटे सर्वर पर कुशलता से चलता है, जिससे मामूली VPS पर परफॉर्मेंस का त्याग किए बिना इसे डिप्लॉय करना व्यावहारिक हो जाता है।
आपको Gitea को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।