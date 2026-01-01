Wanderer एक सेल्फ-होस्टेड ट्रेल डेटाबेस और आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकर है जो हाइकर्स, साइकिलिस्ट, क्लाइंबर्स और पैदल या पहियों पर एक्सप्लोर करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए है। GPX ट्रैक अपलोड करें, चोटियों और वेपॉइंट्स को लॉग करें, एलिवेशन प्रोफाइल ब्राउज़ करें, और अपने सभी ट्रेल्स को एक इंटरेक्टिव मैप पर देखें — अपने खुद के सर्वर पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन या थर्ड पार्टीज़ के साथ डेटा शेयरिंग के।

अपने ट्रेल्स को निजी तौर पर एक VPS पर स्टोर करने का मतलब है कि आपके रूट्स, लोकेशन और एक्टिविटी हिस्ट्री आपके कंट्रोल में रहती है। Wanderer जियोकोडिंग और रूटिंग के लिए OpenStreetMap सर्विसेज़ के साथ इंटीग्रेट करता है, और इसका मल्टी-यूज़र सपोर्ट इसे ट्रेल क्लब, हाइकिंग ग्रुप या एक साथ आउटडोर एक्सप्लोर करने वाले परिवारों के लिए एक प्रैक्टिकल शेयर्ड लॉगबुक बनाता है।