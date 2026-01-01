एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Wanderer डिप्लॉय करें।
ट्रैकिंग करने वालों, साइकिल चलाने वालों और बाहरी रोमांच पसंद करने वालों के लिए एक स्व-होस्टेड ट्रेल डेटाबेस और GPX ट्रैक मैनेजर।
Wanderer के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Wanderer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Wanderer एक सेल्फ-होस्टेड ट्रेल डेटाबेस और आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकर है जो हाइकर्स, साइकिलिस्ट, क्लाइंबर्स और पैदल या पहियों पर एक्सप्लोर करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए है। GPX ट्रैक अपलोड करें, चोटियों और वेपॉइंट्स को लॉग करें, एलिवेशन प्रोफाइल ब्राउज़ करें, और अपने सभी ट्रेल्स को एक इंटरेक्टिव मैप पर देखें — अपने खुद के सर्वर पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन या थर्ड पार्टीज़ के साथ डेटा शेयरिंग के।
अपने ट्रेल्स को निजी तौर पर एक VPS पर स्टोर करने का मतलब है कि आपके रूट्स, लोकेशन और एक्टिविटी हिस्ट्री आपके कंट्रोल में रहती है। Wanderer जियोकोडिंग और रूटिंग के लिए OpenStreetMap सर्विसेज़ के साथ इंटीग्रेट करता है, और इसका मल्टी-यूज़र सपोर्ट इसे ट्रेल क्लब, हाइकिंग ग्रुप या एक साथ आउटडोर एक्सप्लोर करने वाले परिवारों के लिए एक प्रैक्टिकल शेयर्ड लॉगबुक बनाता है।
Wanderer की मुख्य विशेषताएं
GPX ट्रैक प्रबंधन
किसी भी GPS डिवाइस या ऐप से GPX फ़ाइलें अपलोड और व्यवस्थित करके रूट्स और रिकॉर्ड की गई गतिविधियों की एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनाएँ।
इंटरैक्टिव मार्ग के नक्शे
दूरी, ऊंचाई और गतिविधि के प्रकार के लिए फिल्टर के साथ, एक इंटरैक्टिव OpenStreetMap-आधारित मानचित्र पर अपने सभी ट्रेल्स ब्राउज़ करें।
ऊंचाई प्रोफाइल
बाहर निकलने से पहले चढ़ाई, ढलान और इलाके की कठिनाई को समझने के लिए हर ट्रेल के विस्तृत एलिवेशन चार्ट देखें।
शिखर और वेपॉइंट लॉग
शिखर, ट्रेलहेड और मार्गों के किनारे रुचि के बिंदुओं को रिकॉर्ड करें ताकि एक खोजने योग्य व्यक्तिगत आउटडोर लॉगबुक बनाया जा सके।
बहु-उपयोगकर्ता मार्ग साझाकरण
ट्रेल संग्रह परिवार के सदस्यों या क्लब के सदस्यों के साथ साझा करें ताकि पूरा समूह एक सामान्य लाइब्रेरी को एक्सेस कर सके और उसमें योगदान दे सके।
आपको Wanderer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।