October CMS एक आधुनिक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो Laravel PHP फ्रेमवर्क पर बना है। डेवलपर्स और कॉन्टेंट टीमों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह एक क्लीन बैकएंड इंटरफ़ेस को शक्तिशाली थीमिंग और प्लगइन आर्किटेक्चर के साथ जोड़ता है, जिससे किसी भी जटिलता की कस्टम वेबसाइट्स और वेब ऐप्लिकेशंस बनाना आसान हो जाता है।

अपने VPS पर October CMS को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने कॉन्टेंट, थीम्स और प्लगइन्स का पूरा स्वामित्व देता है, बिना प्रति-साइट शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। MySQL और MariaDB के सपोर्ट के साथ, कम्यूनिटी प्लगइन्स के एक समृद्ध इकोसिस्टम और एक डेवलपर-फ्रेंडली कोडबेस के साथ, यह सिंपल ब्लॉग्स से लेकर सोफिस्टिकेटेड मल्टी-पेज प्लेटफॉर्म्स तक हर चीज़ के अनुकूल हो जाता है।