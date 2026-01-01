October CMS को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।
लारावेल फ्रेमवर्क पर निर्मित एक सेल्फ-होस्टेड पीएचपी सीएमएस, जो आधुनिक, लचीली वेबसाइटें और वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए है।
October CMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप October CMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
October CMS एक आधुनिक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो Laravel PHP फ्रेमवर्क पर बना है। डेवलपर्स और कॉन्टेंट टीमों दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह एक क्लीन बैकएंड इंटरफ़ेस को शक्तिशाली थीमिंग और प्लगइन आर्किटेक्चर के साथ जोड़ता है, जिससे किसी भी जटिलता की कस्टम वेबसाइट्स और वेब ऐप्लिकेशंस बनाना आसान हो जाता है।
अपने VPS पर October CMS को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने कॉन्टेंट, थीम्स और प्लगइन्स का पूरा स्वामित्व देता है, बिना प्रति-साइट शुल्क या वेंडर लॉक-इन के। MySQL और MariaDB के सपोर्ट के साथ, कम्यूनिटी प्लगइन्स के एक समृद्ध इकोसिस्टम और एक डेवलपर-फ्रेंडली कोडबेस के साथ, यह सिंपल ब्लॉग्स से लेकर सोफिस्टिकेटेड मल्टी-पेज प्लेटफॉर्म्स तक हर चीज़ के अनुकूल हो जाता है।
October CMS की मुख्य विशेषताएं
Laravel फाउंडेशन
Laravel PHP फ्रेमवर्क पर निर्मित, जो Eloquent ORM, Artisan CLI, और परिचित परंपराएँ प्रदान करता है, जिससे PHP डेवलपर्स के लिए कस्टमाइज़ेशन और एक्सटेंशन सरल हो जाता है।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
कस्टम कोड लिखे बिना, फ़ॉर्म, SEO, गैलरी और प्रमाणीकरण को कवर करने वाले कम्युनिटी और आधिकारिक प्लगइन्स के साथ कार्यक्षमता बढ़ाएँ।
विज़ुअल बैकएंड एडिटर
एक सहज बैकएंड इंटरफ़ेस के माध्यम से पृष्ठों, लेआउट, आंशिक और सामग्री ब्लॉक को प्रबंधित करें, सर्वर पर सीधे फ़ाइलों को संपादित किए बिना।
लचीला थीम सिस्टम
Twig टेम्पलेटिंग और YAML-डिफ़ाइंड कॉम्पोनेंट कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके थीम्स बनाएं या कस्टमाइज़ करें, जो प्रेजेंटेशन को एप्लिकेशन लॉजिक से स्पष्ट रूप से अलग करते हैं।
हेडलेस कॉन्टेंट API
एक ही इंस्टॉलेशन से पारंपरिक सर्वर-रेंडर्ड पेजों के साथ-साथ हेडलेस फ्रंट-एंड्स को चलाने के लिए REST API एंडपॉइंट्स के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराएं।
आपको October CMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।