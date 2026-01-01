एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Marreta डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड वेब कंटेंट प्रॉक्सी जो व्याकुलता-मुक्त, ट्रैकिंग-मुक्त पढ़ने के लिए लेखों को पुनः प्राप्त करता है और उन्हें साफ करता है।
Marreta के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Marreta के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Marreta एक सेल्फ-होस्टेड वेब प्रॉक्सी है जो ट्रैकिंग कुकीज़, विज्ञापनों और एक्सेस बाधाओं से मुक्त स्वच्छ, पठनीय संस्करण प्रदान करने के लिए वेब पेजों को प्राप्त करता है और प्रोसेस करता है। यह URL को सामान्य करता है, HTML आउटपुट से अनावश्यक तत्वों को हटाता है, और परिणामों को स्थानीय रूप से कैश करता है ताकि बार-बार पढ़ने पर वे तुरंत उपलब्ध हों। कस्टम प्रति-डोमेन नियम आपको यह बारीकी से ट्यून करने की सुविधा देते हैं कि विशिष्ट साइटों को कैसे साफ़ और रेंडर किया जाए।
अपने स्वयं के VPS पर Marreta चलाने का मतलब है कि सभी प्रोसेसिंग आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती है — कोई भी थर्ड-पार्टी रीडिंग सर्विस आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री प्राप्त नहीं करती है। परिणामस्वरूप, यह क्लाउड-आधारित रीडर प्रॉक्सी का एक निजी, तेज़ और आत्मनिर्भर विकल्प है, जिसमें कोई उपयोग सीमा नहीं है और कोई भी डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है।
Marreta की मुख्य विशेषताएं
URL की सफाई और सामान्यीकरण
फ़ेच करने से पहले यूआरएल से ट्रैकिंग पैरामीटर, रीडायरेक्ट और क्वेरी नॉइज़ हटाता है, जिससे हर बार साफ़ कैननिकल लिंक बनते हैं।
कुकी-फ्री कॉन्टेंट फ़ेचिंग
कुकीज़ या पहचान करने वाले हेडर के बिना पेज प्राप्त करता है, कुकी सहमति पॉपअप और कुकी-आधारित एक्सेस गेट्स को बायपास करते हुए।
HTML ऑप्टीमाइजेशन
विज्ञापन, स्क्रिप्ट्स, पॉपअप्स और गैर-सामग्री तत्वों को हटाकर पेज का एक स्वच्छ, तेज़ी से लोड होने वाला संस्करण प्रदान करता है।
बुद्धिमान कैशिंग
प्रोसेस किए गए पेजों को स्थानीय रूप से कैश करता है ताकि बार-बार आने वाले विज़िट सोर्स पेज को फिर से फ़ेच या फिर से प्रोसेस किए बिना तुरंत वापस आ जाएं।
डोमेन-वार कस्टम नियम
किसी भी डोमेन के लिए आउटपुट को बेहतर बनाने हेतु साइट-विशिष्ट CSS हटाने, जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन, और कस्टम हेडर या कुकी नियमों को लागू करें।
JSON API ऐक्सेस
प्रत्येक संसाधित URL JSON API प्रतिक्रिया के रूप में भी उपलब्ध है, जिससे Marreta को ऑटोमेशन वर्कफ़्लो में एकीकृत करना आसान हो जाता है।
आपको Marreta को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।