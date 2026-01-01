Marreta एक सेल्फ-होस्टेड वेब प्रॉक्सी है जो ट्रैकिंग कुकीज़, विज्ञापनों और एक्सेस बाधाओं से मुक्त स्वच्छ, पठनीय संस्करण प्रदान करने के लिए वेब पेजों को प्राप्त करता है और प्रोसेस करता है। यह URL को सामान्य करता है, HTML आउटपुट से अनावश्यक तत्वों को हटाता है, और परिणामों को स्थानीय रूप से कैश करता है ताकि बार-बार पढ़ने पर वे तुरंत उपलब्ध हों। कस्टम प्रति-डोमेन नियम आपको यह बारीकी से ट्यून करने की सुविधा देते हैं कि विशिष्ट साइटों को कैसे साफ़ और रेंडर किया जाए।

अपने स्वयं के VPS पर Marreta चलाने का मतलब है कि सभी प्रोसेसिंग आपके नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती है — कोई भी थर्ड-पार्टी रीडिंग सर्विस आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री प्राप्त नहीं करती है। परिणामस्वरूप, यह क्लाउड-आधारित रीडर प्रॉक्सी का एक निजी, तेज़ और आत्मनिर्भर विकल्प है, जिसमें कोई उपयोग सीमा नहीं है और कोई भी डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है।