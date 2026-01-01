Mixpost एक सेल्फ-होस्टेड सोशल मीडिया शेड्यूलिंग और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे Buffer, Hootsuite और अन्य कमर्शियल सोशल मीडिया शेड्यूलर के मुफ्त विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह एजेंसियों, मार्केटर्स और व्यक्तिगत क्रिएटर्स को बिना प्रति-अकाउंट शुल्क, पोस्ट लिमिट या एनालिटिक्स कोटा के, एक ही कैलेंडर से कई सोशल नेटवर्कों पर कंटेंट को प्लान करने, शेड्यूल करने और पब्लिश करने की अनुमति देता है। क्लीन वेब UI विज़ुअल कंटेंट शेड्यूलिंग, एक मीडिया लाइब्रेरी, पोस्ट टेम्पलेट्स और प्रति-प्लेटफॉर्म प्रीव्यू रेंडरिंग प्रदान करता है।

अपने VPS पर Mixpost को सेल्फ-होस्ट करना हर पोस्ट, शेड्यूल की गई कतार, एनालिटिक्स इवेंट और कनेक्टेड सोशल अकाउंट को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है, बजाय इसके कि यह किसी थर्ड-पार्टी SaaS से गुजरे जो कीमत बदल सकता है या API रेट लिमिट लगा सकता है।