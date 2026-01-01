1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mixpost डिप्लॉय करें।
Buffer, Hootsuite और अन्य व्यावसायिक शेड्यूलर के विकल्प के रूप में बनाया गया स्व-होस्टेड सोशल मीडिया शेड्यूलिंग और प्रबंधन प्लेटफॉर्म।
Mixpost के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mixpost के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mixpost एक सेल्फ-होस्टेड सोशल मीडिया शेड्यूलिंग और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे Buffer, Hootsuite और अन्य कमर्शियल सोशल मीडिया शेड्यूलर के मुफ्त विकल्प के रूप में बनाया गया है। यह एजेंसियों, मार्केटर्स और व्यक्तिगत क्रिएटर्स को बिना प्रति-अकाउंट शुल्क, पोस्ट लिमिट या एनालिटिक्स कोटा के, एक ही कैलेंडर से कई सोशल नेटवर्कों पर कंटेंट को प्लान करने, शेड्यूल करने और पब्लिश करने की अनुमति देता है। क्लीन वेब UI विज़ुअल कंटेंट शेड्यूलिंग, एक मीडिया लाइब्रेरी, पोस्ट टेम्पलेट्स और प्रति-प्लेटफॉर्म प्रीव्यू रेंडरिंग प्रदान करता है।
अपने VPS पर Mixpost को सेल्फ-होस्ट करना हर पोस्ट, शेड्यूल की गई कतार, एनालिटिक्स इवेंट और कनेक्टेड सोशल अकाउंट को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है, बजाय इसके कि यह किसी थर्ड-पार्टी SaaS से गुजरे जो कीमत बदल सकता है या API रेट लिमिट लगा सकता है।
Mixpost की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म शेड्यूलिंग
एक एकीकृत कैलेंडर से ट्विटर/एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मास्टोडॉन और अन्य पर पोस्ट शेड्यूल करें, जिसमें प्रति-प्लेटफ़ॉर्म पूर्वावलोकन और अनुकूलन की सुविधा हो।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैलेंडर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप रीशेड्यूलिंग, कलर-कोडेड कैटेगरीज़ और बल्क ऑपरेशंस के साथ विज़ुअल कंटेंट कैलेंडर, कई हफ्तों में कैंपेन व्यवस्थित करने के लिए।
मीडिया लाइब्रेरी
इमेज और वीडियो अपलोड, स्वचालित फॉर्मेट डिटेक्शन, और पोस्ट तथा टेम्पलेट्स में पुन: प्रयोज्य एसेट्स के साथ अंतर्निहित मीडिया लाइब्रेरी।
कई कार्यस्थान
खातों और अभियानों को अलग-अलग वर्कस्पेस में व्यवस्थित करें, जिसमें प्रति-वर्कस्पेस उपयोगकर्ता अनुमतियाँ हों — यह कई क्लाइंट्स का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों के लिए एकदम सही है।
अनुमोदन वर्कफ़्लो
वैकल्पिक अनुमोदन कतारें टीम के सदस्यों को निर्धारित या प्रकाशित होने से पहले समीक्षा के लिए पोस्ट का मसौदा तैयार करने की अनुमति देती हैं, जिससे एजेंसी क्लाइंट के कार्यप्रवाहों का समर्थन होता है।
REST API
पूर्ण REST API बाहरी उपकरणों — कंटेंट जनरेटर, एनालिटिक्स डैशबोर्ड, या कस्टम साइनअप फॉर्म — के साथ एकीकरण को सक्षम बनाता है जो कतारों में जाते हैं।
आपको Mixpost को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।