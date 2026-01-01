1-क्लिक इंस्टॉलेशन में एक्लिप्स मॉस्क्विटो डिप्लॉय करें।
IoT डिवाइस, सेंसर और एप्लिकेशन को पब्लिश/सब्सक्राइब मैसेजिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए हल्का ओपन-सोर्स MQTT ब्रोकर।
Eclipse Mosquitto के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Eclipse Mosquitto के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Eclipse Mosquitto, MQTT प्रोटोकॉल का संदर्भ ओपन-सोर्स कार्यान्वयन है, जो संस्करण 5.0, 3.1.1 और 3.1 को सपोर्ट करता है। MQTT का न्यूनतम बाइनरी ओवरहेड और पब्लिश/सब्सक्राइब मॉडल इसे IoT सेंसर नेटवर्क, होम ऑटोमेशन हब और किसी भी ऐसे एप्लिकेशन के लिए मानक विकल्प बनाते हैं जहाँ बैंडविड्थ और बैटरी लाइफ मायने रखती है। Mosquitto को सिंगल Raspberry Pi होम सेटअप से लेकर बड़े पैमाने के इंडस्ट्रियल IoT डिप्लॉयमेंट तक के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाता है।
यह टेम्पलेट Mosquitto को डिप्लॉय करता है जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप से पासवर्ड प्रमाणीकरण सक्षम होता है और मैसेज डेटा और कॉन्फ़िगरेशन के लिए परसिस्टेंट स्टोरेज होता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको बिना प्रति-डिवाइस शुल्क के असीमित कनेक्शन और मैसेज, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पर पूर्ण नियंत्रण और सुसंगत कम-विलंबता डिलीवरी प्रदान करती है जिसकी गारंटी साझा क्लाउड ब्रोकर नहीं दे सकते।
Eclipse Mosquitto की मुख्य विशेषताएं
MQTT प्रोटोकॉल सहायता
MQTT वर्ज़न 5.0, 3.1.1 और 3.1 को सपोर्ट करता है, जो IoT डिवाइस, लाइब्रेरीज़ और क्लाइंट टूल्स की पूरी रेंज के साथ कम्पैटिबिलिटी सुनिश्चित करता है।
पासवर्ड प्रमाणीकरण
पूर्व-कॉन्फ़िगर किया गया पासवर्ड-आधारित प्रमाणीकरण ब्रोकर के शुरू होते ही अनधिकृत कनेक्शनों को ब्लॉक कर देता है, जिसके लिए किसी अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता नहीं होती है।
संदेश परसिस्टेंस
रिटेन्ड मैसेज और QoS डिलीवरी गारंटी ब्रोकर रीस्टार्ट के बाद भी बने रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि डाउनटाइम के बाद फिर से कनेक्ट होने वाले डिवाइस को छूटे हुए अपडेट मिलें।
विषय ऐक्सेस कंट्रोल
ACL नियम यह निर्धारित करते हैं कि कौन से क्लाइंट विशिष्ट विषयों पर प्रकाशित या सदस्यता ले सकते हैं, जो विस्तृत मल्टी-टेनेंट ब्रोकर कॉन्फ़िगरेशन को सक्षम बनाता है।
TLS एन्क्रिप्शन
नेटिव टीएलएस/एसएसएल सपोर्ट सभी क्लाइंट कनेक्शनों को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे अविश्वसनीय नेटवर्क पर ट्रांज़िट के दौरान सेंसर डेटा और कंट्रोल कमांड सुरक्षित रहते हैं।
आपको Eclipse Mosquitto को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।