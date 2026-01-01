Eclipse Mosquitto, MQTT प्रोटोकॉल का संदर्भ ओपन-सोर्स कार्यान्वयन है, जो संस्करण 5.0, 3.1.1 और 3.1 को सपोर्ट करता है। MQTT का न्यूनतम बाइनरी ओवरहेड और पब्लिश/सब्सक्राइब मॉडल इसे IoT सेंसर नेटवर्क, होम ऑटोमेशन हब और किसी भी ऐसे एप्लिकेशन के लिए मानक विकल्प बनाते हैं जहाँ बैंडविड्थ और बैटरी लाइफ मायने रखती है। Mosquitto को सिंगल Raspberry Pi होम सेटअप से लेकर बड़े पैमाने के इंडस्ट्रियल IoT डिप्लॉयमेंट तक के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाता है।

यह टेम्पलेट Mosquitto को डिप्लॉय करता है जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप से पासवर्ड प्रमाणीकरण सक्षम होता है और मैसेज डेटा और कॉन्फ़िगरेशन के लिए परसिस्टेंट स्टोरेज होता है। सेल्फ-होस्टिंग आपको बिना प्रति-डिवाइस शुल्क के असीमित कनेक्शन और मैसेज, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पर पूर्ण नियंत्रण और सुसंगत कम-विलंबता डिलीवरी प्रदान करती है जिसकी गारंटी साझा क्लाउड ब्रोकर नहीं दे सकते।