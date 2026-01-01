एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Lidarr डिप्लॉय करें।
स्वचालित संगीत संग्रह प्रबंधक जो कलाकार की डिस्कोग्राफी की निगरानी करता है और MusicBrainz मेटाडेटा के साथ डाउनलोड को व्यवस्थित करता है।
Lidarr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Lidarr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Lidarr एक स्वचालित म्यूज़िक लाइब्रेरी मैनेजर है जो सिद्ध arr फ्रेमवर्क पर बना है। यह कलाकार की डिस्कोग्राफी को ट्रैक करता है, नए एल्बम रिलीज़ के लिए RSS फीड्स को मॉनिटर करता है, आपके पसंदीदा क्लाइंट के माध्यम से डाउनलोड को ट्रिगर करता है, और सब कुछ ठीक से टैग किए गए और संरचित फोल्डरों में व्यवस्थित करता है — यह सब बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के।
VPS पर Lidarr चलाने से यह 24/7 सक्रिय रहता है, यह सुनिश्चित करता है कि नए रिलीज़ होते ही कैप्चर हो जाएं, भले ही आपकी होम मशीनें बंद हों। यह qBittorrent, SABnzbd, NZBGet और अन्य डाउनलोड क्लाइंट्स के साथ एकीकृत होता है, और प्रत्येक अधिग्रहण के बाद आपकी म्यूज़िक सर्वर लाइब्रेरी को रीफ्रेश करने के लिए Plex, Jellyfin, और Emby से कनेक्ट होता है।
Lidarr की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित रिलीज़ निगरानी
किसी भी कलाकार को ट्रैक करें और जैसे ही उनके नए एल्बम, सिंगल और ईपी आपके कॉन्फ़िगर किए गए इंडेक्सर्स पर दिखाई दें, उन्हें स्वचालित रूप से डाउनलोड करें।
गुणवत्ता प्रोफाइल अपग्रेड
पसंदीदा ऑडियो फॉर्मेट परिभाषित करें और Lidarr उपलब्ध होने पर कम गुणवत्ता वाली फ़ाइलों को स्वचालित रूप से FLAC या उच्च-बिटरेट वाले संस्करणों से बदल देगा।
MusicBrainz मेटाडेटा
अपनी लाइब्रेरी को MusicBrainz से प्राप्त सटीक कलाकार नामों, एल्बम आर्ट, रिलीज़ की तारीखों और ट्रैक लिस्टिंग के साथ समृद्ध करें।
मीडिया सर्वर इंटीग्रेशन
Plex, Jellyfin, या Emby लाइब्रेरी स्कैन को डाउनलोड पूरा होने के बाद स्वचालित रूप से ट्रिगर करें ताकि नया संगीत तुरंत दिखाई दे।
डिस्कोग्राफी प्रबंधन
एक डैशबोर्ड से कलाकार की पूरी कैटलॉग देखें, वांछित एल्बमों को चिह्नित करें, और ट्रैक करें कि कौन सी रिलीज़ गायब हैं या उन्हें गुणवत्ता अपग्रेड की आवश्यकता है।
आपको Lidarr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।