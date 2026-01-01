Lidarr एक स्वचालित म्यूज़िक लाइब्रेरी मैनेजर है जो सिद्ध arr फ्रेमवर्क पर बना है। यह कलाकार की डिस्कोग्राफी को ट्रैक करता है, नए एल्बम रिलीज़ के लिए RSS फीड्स को मॉनिटर करता है, आपके पसंदीदा क्लाइंट के माध्यम से डाउनलोड को ट्रिगर करता है, और सब कुछ ठीक से टैग किए गए और संरचित फोल्डरों में व्यवस्थित करता है — यह सब बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के।

VPS पर Lidarr चलाने से यह 24/7 सक्रिय रहता है, यह सुनिश्चित करता है कि नए रिलीज़ होते ही कैप्चर हो जाएं, भले ही आपकी होम मशीनें बंद हों। यह qBittorrent, SABnzbd, NZBGet और अन्य डाउनलोड क्लाइंट्स के साथ एकीकृत होता है, और प्रत्येक अधिग्रहण के बाद आपकी म्यूज़िक सर्वर लाइब्रेरी को रीफ्रेश करने के लिए Plex, Jellyfin, और Emby से कनेक्ट होता है।