phpBB वेब पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन-सोर्स फोरम प्लेटफॉर्म है, जो दो दशकों से भी अधिक समय से लाखों समुदायों को शक्ति प्रदान कर रहा है। PHP में निर्मित और पारंपरिक श्रेणी तथा सबफोरम संरचनाओं पर केंद्रित, यह मॉडरेटरों को अनुमतियों, उपयोगकर्ता समूहों और चर्चा प्रवाह पर विस्तृत नियंत्रण देता है, बिना क्लाउड सर्विसेज़ या प्रति-सीट लाइसेंसिंग पर निर्भर हुए।

अपने स्वयं के VPS पर phpBB को सेल्फ-होस्ट करने से हर पोस्ट, उपयोगकर्ता खाता और अटैचमेंट आपके नियंत्रण में रहता है, डेटाबेस, फाइल सिस्टम और phpBB समुदाय द्वारा बनाए गए हजारों मुफ्त एक्सटेंशन और स्टाइल तक पूर्ण पहुंच के साथ।