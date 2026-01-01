एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में phpBB डिप्लॉय करें।
क्लासिक ओपन-सोर्स PHP बुलेटिन बोर्ड संरचित चर्चा मंचों और ऑनलाइन समुदायों के निर्माण के लिए।
phpBB के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप phpBB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
phpBB वेब पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन-सोर्स फोरम प्लेटफॉर्म है, जो दो दशकों से भी अधिक समय से लाखों समुदायों को शक्ति प्रदान कर रहा है। PHP में निर्मित और पारंपरिक श्रेणी तथा सबफोरम संरचनाओं पर केंद्रित, यह मॉडरेटरों को अनुमतियों, उपयोगकर्ता समूहों और चर्चा प्रवाह पर विस्तृत नियंत्रण देता है, बिना क्लाउड सर्विसेज़ या प्रति-सीट लाइसेंसिंग पर निर्भर हुए।
अपने स्वयं के VPS पर phpBB को सेल्फ-होस्ट करने से हर पोस्ट, उपयोगकर्ता खाता और अटैचमेंट आपके नियंत्रण में रहता है, डेटाबेस, फाइल सिस्टम और phpBB समुदाय द्वारा बनाए गए हजारों मुफ्त एक्सटेंशन और स्टाइल तक पूर्ण पहुंच के साथ।
phpBB की मुख्य विशेषताएं
विस्तृत अनुमतियाँ
बारीक सामुदायिक नियंत्रण के लिए, प्रति फ़ोरम, उपयोगकर्ता समूह, या व्यक्तिगत खाते के अनुसार पढ़ने, पोस्ट करने और मॉडरेट करने के अधिकार कॉन्फ़िगर करें।
एक्सटेंशन इकोसिस्टम
हजारों मुफ्त सामुदायिक एक्सटेंशन कोर कोड को छुए बिना SEO टूल्स, एंटी-स्पैम, सोशल लॉगिन और भी बहुत कुछ जोड़ते हैं।
अनुकूलित शैलियाँ और थीम
कम्युनिटी थीम्स के लिए डिफ़ॉल्ट prosilver स्टाइल को बदलें या phpBB ट्विग-आधारित टेम्पलेट सिस्टम का उपयोग करके एक कस्टम लुक बनाएं।
बिल्ट-इन मॉडरेशन टूल्स
समर्पित मॉडरेटर कंट्रोल पैनल और विस्तृत ऑडिट लॉगिंग के साथ विषयों को चेतावनी दें, प्रतिबंधित करें, लॉक करें, विभाजित करें और मर्ज करें।
बहुभाषी सहायता
60 से अधिक आधिकारिक भाषा पैक आपको अपनी मूल भाषा में बोर्ड चलाने या बहुभाषी समुदायों को होस्ट करने देते हैं।
बीबीकोड और अटैचमेंट
क्लासिक BBCode फॉर्मेटिंग के साथ-साथ फ़ाइल और इमेज अटैचमेंट, लंबे समय से फ़ोरम का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोस्ट को परिचित बनाए रखते हैं।
आपको phpBB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।