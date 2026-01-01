Casibase एक ओपन-सोर्स नॉलेज मैनेजमेंट और AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म है जो संगठनों को वास्तविक एंटरप्राइज़ डेटा द्वारा समर्थित डोमेन-विशिष्ट असिस्टेंट बनाने की सुविधा देता है। यह एम्बेडिंग-आधारित डॉक्यूमेंट इनजेशन को कई बड़े भाषा मॉडल — जिनमें ChatGPT, Claude, Llama 3, और DeepSeek शामिल हैं — के सपोर्ट के साथ जोड़ता है, ताकि टीमें थर्ड-पार्टी सेवाओं को रॉ डॉक्यूमेंट भेजे बिना एक प्राकृतिक-भाषा चैट इंटरफ़ेस के माध्यम से अपने स्वयं के नॉलेज बेस को क्वेरी कर सकें।

अपने स्वयं के VPS पर Casibase को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना डॉक्यूमेंट्स, बातचीत के इतिहास और मॉडल API कीज़ को पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। स्टैक परसिस्टेंस के लिए MySQL के साथ आता है और GitHub, Google, और कस्टम OAuth प्रदाताओं सहित एंटरप्राइज़-ग्रेड ऑथेंटिकेशन के लिए Casdoor के साथ एकीकृत होता है।