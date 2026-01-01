1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Casibase डिप्लॉय करें।
डोमेन-विशिष्ट असिस्टेंट्स बनाने के लिए ओपन-सोर्स एआई नॉलेज बेस और एलएलएम-पावर्ड चैट प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Casibase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Casibase एक ओपन-सोर्स नॉलेज मैनेजमेंट और AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म है जो संगठनों को वास्तविक एंटरप्राइज़ डेटा द्वारा समर्थित डोमेन-विशिष्ट असिस्टेंट बनाने की सुविधा देता है। यह एम्बेडिंग-आधारित डॉक्यूमेंट इनजेशन को कई बड़े भाषा मॉडल — जिनमें ChatGPT, Claude, Llama 3, और DeepSeek शामिल हैं — के सपोर्ट के साथ जोड़ता है, ताकि टीमें थर्ड-पार्टी सेवाओं को रॉ डॉक्यूमेंट भेजे बिना एक प्राकृतिक-भाषा चैट इंटरफ़ेस के माध्यम से अपने स्वयं के नॉलेज बेस को क्वेरी कर सकें।
अपने स्वयं के VPS पर Casibase को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना डॉक्यूमेंट्स, बातचीत के इतिहास और मॉडल API कीज़ को पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। स्टैक परसिस्टेंस के लिए MySQL के साथ आता है और GitHub, Google, और कस्टम OAuth प्रदाताओं सहित एंटरप्राइज़-ग्रेड ऑथेंटिकेशन के लिए Casdoor के साथ एकीकृत होता है।
Casibase की मुख्य विशेषताएं
बहु-मॉडल LLM समर्थन
चैटजीपीटी, क्लाउड, लामा 3, डीपसीक आर1, और हगिंगफेस मॉडल से जुड़ें ताकि आप अपने नॉलेज बेस को फिर से शामिल किए बिना प्रदाताओं को बदल सकें या उनकी तुलना कर सकें।
एम्बेडिंग-आधारित पुनर्प्राप्ति
दस्तावेज़ों को इनजेशन के समय खंडों में विभाजित और एम्बेड किया जाता है, जिससे सिमेंटिक सर्च सक्षम होती है जो कीवर्ड मिलान के बजाय प्रासंगिक अंशों को सामने लाती है।
उद्यम प्रमाणीकरण
कैसडोर इंटीग्रेशन GitHub, Google, और एंटरप्राइज़ OAuth प्रोवाइडर्स के साथ सिंगल साइन-ऑन प्रदान करता है, जिसमें नॉलेज स्टोर्स में फाइन-ग्रेन्ड परमिशन कंट्रोल होते हैं।
बहु-भाषा इंटरफ़ेस
वेब UI 12 भाषाओं का समर्थन करता है, जिससे यह अतिरिक्त लोकलाइज़ेशन कार्य के बिना विश्व स्तर पर वितरित टीमों के लिए सुलभ हो जाता है।
रिमोट परिसंपत्ति ऍक्सेस
बिल्ट-इन RDP, VNC, और SSH प्रोटोकॉल सपोर्ट आपको दस्तावेज़ों और चैट इतिहास के साथ रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्ञान संपत्ति के रूप में जोड़ने की सुविधा देता है।
आपको Casibase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।