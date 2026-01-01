Checkmk एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐप्लिकेशन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो Nagios-कम्पेटिबल प्लगइन्स को एक आधुनिक वेब UI, सेवाओं की ऑटो-डिस्कवरी और बिल्ट-इन डैशबोर्ड्स के साथ जोड़ता है। कम्युनिटी एडिशन (पहले रॉ एडिशन) पूरी तरह से ओपन-सोर्स है और इसमें पूरा मॉनिटरिंग इंजन, एजेंट रिसीवर, नोटिफिकेशन राउटिंग और रिपोर्टिंग फीचर्स शामिल हैं, जिनका उपयोग हज़ारों संगठन सर्वर, स्विच, वर्चुअलाइज़ेशन होस्ट और क्लाउड वर्कलोड को एक ही जगह से मॉनिटर करने के लिए करते हैं।

अपने VPS पर Checkmk को सेल्फ-होस्ट करना हर क्रेडेंशियल, होस्टनेम और मेट्रिक को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। ऑटो-डिस्कवरी पहली बार रजिस्टर होने पर होस्ट को स्कैन करती है और पाए गए OS और सॉफ्टवेयर के लिए सही सर्विस चेक का प्रस्ताव करती है, जिससे हर मेट्रिक को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करने की तुलना में सेटअप का समय काफी कम हो जाता है।