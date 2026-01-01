एक क्लिक में Checkmk डिप्लॉय करें।
सर्वर, नेटवर्क और क्लाउड वर्कलोड के लिए ऑटो-डिस्कवरी, एजेंटलेस चेक, डैशबोर्ड और अलर्टिंग के साथ व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Checkmk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Checkmk एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐप्लिकेशन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो Nagios-कम्पेटिबल प्लगइन्स को एक आधुनिक वेब UI, सेवाओं की ऑटो-डिस्कवरी और बिल्ट-इन डैशबोर्ड्स के साथ जोड़ता है। कम्युनिटी एडिशन (पहले रॉ एडिशन) पूरी तरह से ओपन-सोर्स है और इसमें पूरा मॉनिटरिंग इंजन, एजेंट रिसीवर, नोटिफिकेशन राउटिंग और रिपोर्टिंग फीचर्स शामिल हैं, जिनका उपयोग हज़ारों संगठन सर्वर, स्विच, वर्चुअलाइज़ेशन होस्ट और क्लाउड वर्कलोड को एक ही जगह से मॉनिटर करने के लिए करते हैं।
अपने VPS पर Checkmk को सेल्फ-होस्ट करना हर क्रेडेंशियल, होस्टनेम और मेट्रिक को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। ऑटो-डिस्कवरी पहली बार रजिस्टर होने पर होस्ट को स्कैन करती है और पाए गए OS और सॉफ्टवेयर के लिए सही सर्विस चेक का प्रस्ताव करती है, जिससे हर मेट्रिक को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करने की तुलना में सेटअप का समय काफी कम हो जाता है।
Checkmk की मुख्य विशेषताएं
सेवाओं की स्वचालित खोज
एक होस्ट जोड़ें और Checkmk OS, सेवाओं, फाइल सिस्टम, नेटवर्क इंटरफेस और सॉफ्टवेयर के लिए उसकी जांच करता है, और स्वचालित रूप से सही मॉनिटरिंग चेक प्रस्तावित करता है।
एजेंट और एजेंटलेस जाँचें
Linux, Windows, और Unix पर हल्के एजेंटों के माध्यम से सर्वर की निगरानी करें, या स्विच, हाइपरवाइज़र और क्लाउड सेवाओं के लिए SNMP, IPMI, REST API और दर्जनों इंटीग्रेशन का उपयोग करें।
डैशबोर्ड और रिपोर्ट
पूर्व-निर्मित दृश्य होस्ट अवलोकन, समस्या स्थिति, प्रदर्शन ग्राफ़ और SLA रिपोर्टिंग को कवर करते हैं, जिसमें कस्टम डैशबोर्ड और सूचनाओं के लिए एक ग्राफिकल एडिटर भी शामिल है।
स्मार्ट अलर्ट
एस्केलेशन नियमों, समय-विंडो-जागरूक शांत घंटों, बहु-चैनल डिलीवरी, और प्रति होस्ट समूह और टीम के लिए अनुकूलन योग्य टेम्पलेट्स के साथ अधिसूचना रूटिंग।
वितरित निगरानी
केंद्रीय प्रशासन, रिमोट सैटेलाइट सर्वर और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सिंक्रनाइज़्ड कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन के साथ कई साइटों तक विस्तार करें।
आपको Checkmk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।