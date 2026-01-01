Heimdall एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड है जो आपके सभी वेब ऐप्लिकेशन और सेवाओं को ऐक्सेस करने के लिए अव्यवस्थित ब्राउज़र बुकमार्क्स को एक साफ, विज़ुअल इंटरफेस से बदल देता है। यह Sonarr, Radarr और SABnzbd जैसे लोकप्रिय सेल्फ-होस्टेड टूल्स के साथ उन्नत एकीकरणों को सपोर्ट करता है, डैशबोर्ड टाइलों पर सीधे लाइव आंकड़े प्रदर्शित करता है ताकि आप एक नज़र में सेवा के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकें।

अपने खुद के VPS पर Heimdall को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक स्थायी, हमेशा उपलब्ध स्टार्ट पेज मिलता है जिसे किसी भी डिवाइस से ऐक्सेस किया जा सकता है, बिना किसी बाहरी निर्भरता के और आपके डैशबोर्ड लेआउट, थीम्स और API एकीकरणों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ।