1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Heimdall डिप्लॉय करें।
आपकी सभी वेब सेवाओं और सेल्फ-होस्टेड ऐप्स तक एक्सेस को केंद्रीकृत करने के लिए उत्कृष्ट ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड।
Heimdall के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Heimdall के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Heimdall एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड है जो आपके सभी वेब ऐप्लिकेशन और सेवाओं को ऐक्सेस करने के लिए अव्यवस्थित ब्राउज़र बुकमार्क्स को एक साफ, विज़ुअल इंटरफेस से बदल देता है। यह Sonarr, Radarr और SABnzbd जैसे लोकप्रिय सेल्फ-होस्टेड टूल्स के साथ उन्नत एकीकरणों को सपोर्ट करता है, डैशबोर्ड टाइलों पर सीधे लाइव आंकड़े प्रदर्शित करता है ताकि आप एक नज़र में सेवा के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकें।
अपने खुद के VPS पर Heimdall को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक स्थायी, हमेशा उपलब्ध स्टार्ट पेज मिलता है जिसे किसी भी डिवाइस से ऐक्सेस किया जा सकता है, बिना किसी बाहरी निर्भरता के और आपके डैशबोर्ड लेआउट, थीम्स और API एकीकरणों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ।
Heimdall की मुख्य विशेषताएं
लाइव सेवा आँकड़े
Sonarr, Radarr, NZBGet और अन्य के साथ बेहतर इंटीग्रेशन डैशबोर्ड टाइल्स पर सीधे रीयल-टाइम आंकड़े दिखाते हैं।
बिल्ट-इन सर्च
एकीकृत सर्च बार Google, Bing, और DuckDuckGo को सपोर्ट करता है, जिससे Heimdall एक शक्तिशाली ब्राउज़र स्टार्ट पेज बन जाता है।
ऑटो आइकन पहचान
पहचाने गए फाउंडेशन ऐप्स के लिए आइकन और रंग स्वचालित रूप से भरता है, जिससे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का प्रयास कम हो जाता है।
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपनी डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जो साझा होमलैब्स और टीम वातावरण के लिए उपयुक्त है।
टैग-आधारित फ़िल्टरिंग
सेवा श्रेणियों में त्वरित फ़िल्टरिंग और नेविगेशन के लिए टैग के साथ एप्लिकेशन के बड़े संग्रह को व्यवस्थित करें।
आपको Heimdall को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।