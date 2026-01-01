Elasticsearch Elastic Stack के केंद्र में एक डिस्ट्रिब्यूटेड, RESTful सर्च और एनालिटिक्स इंजन है। Apache Lucene पर निर्मित, यह बड़े डेटासेट में फुल-टेक्स्ट सर्च, जटिल एग्रीगेशन और नियर रियल-टाइम इंडेक्सिंग प्रदान करता है। इसकी डिस्ट्रिब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑटोमैटिक शार्डिंग और रेप्लिकेशन को सपोर्ट करती है, जो सिंगल नोड से लेकर बड़े क्लस्टर तक हॉरिज़ोंटल स्केलेबिलिटी को सक्षम बनाती है।

अपने VPS पर Elasticsearch को सेल्फ-होस्ट करना आपको लगातार क्वेरी परफॉरमेंस के लिए डेडिकेटेड रिसोर्स, इंडेक्स कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन पॉलिसीज़ पर पूरा कंट्रोल, और प्रति-डॉक्यूमेंट प्राइसिंग या वेंडर प्रतिबंधों के बिना अपने खुद के लॉगिंग, मॉनिटरिंग और एप्लिकेशन स्टैक के साथ इंटीग्रेट करने की क्षमता देता है।