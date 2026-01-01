एक क्लिक में Elasticsearch डिप्लॉय करें।
Apache Lucene पर बनाया गया डिस्ट्रिब्यूटेड सर्च और एनालिटिक्स इंजन, पूर्ण-टेक्स्ट सर्च, लॉगिंग और रियल-टाइम डेटा विश्लेषण के लिए।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Elasticsearch के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Elasticsearch Elastic Stack के केंद्र में एक डिस्ट्रिब्यूटेड, RESTful सर्च और एनालिटिक्स इंजन है। Apache Lucene पर निर्मित, यह बड़े डेटासेट में फुल-टेक्स्ट सर्च, जटिल एग्रीगेशन और नियर रियल-टाइम इंडेक्सिंग प्रदान करता है। इसकी डिस्ट्रिब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑटोमैटिक शार्डिंग और रेप्लिकेशन को सपोर्ट करती है, जो सिंगल नोड से लेकर बड़े क्लस्टर तक हॉरिज़ोंटल स्केलेबिलिटी को सक्षम बनाती है।
अपने VPS पर Elasticsearch को सेल्फ-होस्ट करना आपको लगातार क्वेरी परफॉरमेंस के लिए डेडिकेटेड रिसोर्स, इंडेक्स कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन पॉलिसीज़ पर पूरा कंट्रोल, और प्रति-डॉक्यूमेंट प्राइसिंग या वेंडर प्रतिबंधों के बिना अपने खुद के लॉगिंग, मॉनिटरिंग और एप्लिकेशन स्टैक के साथ इंटीग्रेट करने की क्षमता देता है।
Elasticsearch की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण-पाठ खोज
शक्तिशाली प्रासंगिकता-स्कोर वाली खोज, हाइलाइटिंग, फ़ज़ी मैचिंग और पर्यायवाची समर्थन के साथ, जो परिपक्व Apache Lucene लाइब्रेरी पर निर्मित है।
वास्तविक समय इंडेक्सिंग
दस्तावेज़ अंतर्ग्रहण के मिलीसेकंड के भीतर खोजने योग्य हो जाते हैं, जिससे लगातार अपडेट किए गए डेटासेट में लगभग रीयल-टाइम एनालिटिक्स और लाइव खोज सक्षम होती है।
समृद्ध एकत्रीकरण
एक ही क्वेरी में मेट्रिक्स, हिस्टोग्राम और मल्टी-लेवल ग्रुप-बाय कंप्यूट करें, जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और बिज़नेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सशक्त बनाते हैं।
वितरित वास्तुकला
स्वचालित शार्डिंग और प्रतिकृति डेटा की मात्रा बढ़ने पर उच्च उपलब्धता और क्षैतिज स्केलेबिलिटी के लिए नोड्स में डेटा वितरित करते हैं।
RESTful JSON API
सरल HTTP/JSON इंटरफ़ेस किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को प्रोप्राइटरी ड्राइवर या जटिल क्लाइंट सेटअप के बिना डेटा को क्वेरी करने, इंडेक्स करने और मैनेज करने में सक्षम बनाता है।
आपको Elasticsearch को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।